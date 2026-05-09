«Βουλιάζει» η ΑΕΛ, σώθηκε η Κηφισιά, μάχη έως το τέλος για Αστέρα Τρίπολης, Πανσερραϊκό, δείτε την βαθμολογία και τα γκολ
Βαθμός χρυσάφι για τον Αστέρα Τρίπολης στη Λάρισα, 1-1 με την ΑΕΛ - Νίκη (2-1) παραμονής για την Κηφισιά στις Σέρρες, διπλό (2-1) με ανατροπή για τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι στην 7η ημέρα των playouts
Έβδομη στροφή στα playouts της Stoiximan Super League με δύο διπλά και μια ισοπαλία σαν... νίκη.
Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και παρέμεινε και μαθηματικά στα σαλόνια και την επόμενη χρονιά.
Από την άλλη ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να παλεύει αφού είναι στη ζώνη υποβιβασμού και την Τρίτη (12/5) θα πάει στην Τρίπολη για να παίξει τα ρέστα του κόντρα στον Αστέρα σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την παραμονή.
Ο Αστέρας από την άλλη πήρε βαθμό (1-1) στη Λάρισα από την ΑΕΛ, είναι στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού και έχει την μεγάλη του ευκαιρία σε λίγες ημέρες με τον Πανσερραϊκό.
Από την άλλη η ΑΕΛ δείχνει να είναι στην πιο δύσκολη θέση και θέλει νίκες για να παραμείνει.
Πολύ κοντά στην παραμονή είναι ο Παναιτωλικός μετά τη νίκη (2-1) με ανατροπή επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
Διπλό παραμονής για την Κηφισιά με αντεπίθεση στο 2ο ημίχρονο του αγώνα στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή του ματς, στο 28' με τον Ιβάν.
Ωραία μπαλιά από τον Δοϊρανλή, ο Ριέρα γύρισε την μπάλα στον Ιβάν ο οποίος πρόλαβε τον Μποτία και νίκησε τον Ραμίρεζ για το 1-0.
Η Κηφισιά σκόραρε στο 48' με τον Θεοδωρίδη αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά στο 63' ήρθε το 1-1.
Ο Κονατέ σέντραρε και στο 63' ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε με πλασέ. Ο Θεοδωρίδης με υπέροχη ενέργεια από τα δεξιά έβγαλε μπαλιά στον Μπένι ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-2 στο 85'.
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Χρυσό βαθμό στη Λάρισα από την ΑΕΛ πήρε ο Αστέρας Τρίπολης.
Η ομάδα της Αρκαδίας αν και οι Θεσσαλοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς κατάφερε να προηγηθεί. Στο Στο 19’ ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, ο Αλμύρας έσπασε την μπάλα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ από κοντά διαμόρφωσε το 0-1.
Η ΑΕΛ όμως έφτασε στην ισοφάριση στο 39'. Ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πασά να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά για το 1-1.
Στο 60’ ο Ευαγγέλου υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.
Στο 66΄ ο Σαγκάλ πλάσαρε από τα δεξιά, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
Ανατροπή σε 11' και νίκη στο Περιστέρι για τον Παναιτωλικό. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 7' με σουτ του Τσούμπερ μετά από σέντρα του Ουκάκι και στο 9' πέτυχε και 2ο γκολ με τον Μουτουσαμί αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR λόγω φάουλ του Μπακού στον Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης.
Ο Ατρόμητος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά στην επανάληψη ο Παναιτωλικός έδειξε πόσο ήθελε το ματς.
Η είσοδος στον αγώνα των Μπουχαλάκη, Ματσάν ανέβασε τα... καναρίνια. Στο 51' ο Ματσάν ισοφάρισε μετά από ωραία μπαλιά του Σμυρλή και στο 62' ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR και ο Γκαρσία έγραψε το 1-2.
Τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί - με την υπόδειξη του VAR - ως οφσάιντ το φοβερό γκολ του Μπάκου.
Αποτελέσματα (7η)
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 33 αγώνες)
1. Ατρόμητος 40
2. Κηφισιά 37
3. Παναιτωλικός 34
4. Αστέρας Τρίπολης 29
5. Πανσερραϊκός 28
6. ΑΕΛ 26
Η 8η αγωνιστική (12/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Η 9η αγωνιστική (16/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ - Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός
Η 10η αγωνιστική (21/5)
19:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ
19:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
