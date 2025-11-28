Πλημμύρισε και πάλι το το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από την κακοκαιρία Adel
Η δυνατή βροχή που πλήττει την Αττική προκάλεσε νέα προβλήματα στην έδρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής μέχρι το πρωί της Παρασκευής (28/11) και είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις η έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού γέμισε και πάλι νερά.

Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στο γήπεδο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο και τέθηκε ζήτημα αναβολής. Ωστόσο, αποφασίστηκε η κανονική διεξαγωγή των αγώνων.

