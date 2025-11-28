Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Πλημμύρισε και πάλι το το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από την κακοκαιρία Adel
Πλημμύρισε και πάλι το το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από την κακοκαιρία Adel
Η δυνατή βροχή που πλήττει την Αττική προκάλεσε νέα προβλήματα στην έδρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού
Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής μέχρι το πρωί της Παρασκευής (28/11) και είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις η έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού γέμισε και πάλι νερά.
Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στο γήπεδο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο και τέθηκε ζήτημα αναβολής. Ωστόσο, αποφασίστηκε η κανονική διεξαγωγή των αγώνων.
Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις η έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού γέμισε και πάλι νερά.
Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στο γήπεδο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο και τέθηκε ζήτημα αναβολής. Ωστόσο, αποφασίστηκε η κανονική διεξαγωγή των αγώνων.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα