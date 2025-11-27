Σπανούλης: «Παρουσιάσαμε εξαιρετική εικόνα, το χάλκινο μετάλλιο έφερε μια νέα πνοή»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφατική νίκη (91-64) επί της Ρουμανίας, τονίζοντας τη συνοχή της ομάδας, τις 29 ασίστ και τη «νέα πνοή» που έδωσε στον κόσμο η επιτυχία του καλοκαιριού.
Η Εθνική μπάσκετ των Ανδρών ξεκίνησε με θετικό πρόσημο τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας της Ρουμανίας με εμφατικό 91-64 στο Αλεξάνδρειο. Η Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί από το πρώτο δευτερόλεπτο, έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της θέσης της στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα και τη διάθεση των παικτών του.
Ο Σπανούλης στάθηκε στην παραγωγικότητα και τη συνοχή της ομάδας, παρά το γεγονός ότι οι παίκτες δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί:
«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, σημειώσαμε 90 πόντους και δεχθήκαμε 60. Να ευχαριστήσω το επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις μέρες και τα παιδιά που ήταν έτοιμα να βοηθήσουν. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εικόνα».
Ο προπονητής υπογράμμισε την ομαδικότητα που έδειξε η Εθνική:
«Δώσαμε 29 ασίστ και υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο αυτή που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στα παράθυρα και σε κάθε διοργάνωση».
Ο Σπανούλης έκλεισε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στην επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου το καλοκαίρι και την ανάγκη στήριξης του κόσμου:
«Είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα και επίσης ευχαριστημένος που ο κόσμος χάρηκε. Ήταν τεράστια επιτυχία το χάλκινο, φέραμε μια νέα πνοή, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε μεγάλες επιτυχίες».
