Σπανούλης: «Παρουσιάσαμε εξαιρετική εικόνα, το χάλκινο μετάλλιο έφερε μια νέα πνοή»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφατική νίκη (91-64) επί της Ρουμανίας, τονίζοντας τη συνοχή της ομάδας, τις 29 ασίστ και τη «νέα πνοή» που έδωσε στον κόσμο η επιτυχία του καλοκαιριού.