Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Η Εθνική διέλυσε με 91-64 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο
Η Εθνική διέλυσε με 91-64 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο
Χωρίς να συναντήσει προβλήματα η Εθνική, στο πρώτο της επίσημο ματς μετά το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ κέρδισε δια περιπάτου τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη
Πρεμιέρα με το δεξί έκανε η γαλανόλευκη, στον πρώτο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς η Ρουμανία δεν αποδείχθηκε σοβαρό εμπόδιο για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη που την ερχόμενη Κυριακή (30/11, 19:00) θα αγωνιστούν στην Πορτογαλία.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με επτά δικούς του πόντους και τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ να ευστοχεί στους πρώτους δικούς του με τα γαλανόλευκα βοήθησαν για το 10-4 (2’30’’) με τους Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο να ακολουθούν για το +15 (21-6, 5’40’’).
Η Ρουμανία προσπάθησε (21-12, 7’), αλλά η Ελλάδα έφτασε και πάλι σε double score από τα χέρια του Μωραϊτη (24-12, 8’20’’). Το κλείσιμο της πρώτης περιόδου με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει στον Τσαλμπούρη για να νικήσουν το χρόνο και το άνοιγμα της δεύτερης με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο από τον Τολιόπουλο, έγραψαν την συνέχεια στο «Αλεξάνδρειο» (29-12, 10’25’’).
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejni2d1ys7t)
Οι Ρουμάνοι έκαναν και πάλι την προσπάθεια να πλησιάσουν (29-20, 13’30’’), αλλά Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκης έστειλαν και πάλι την διαφορά στο +15 (35-20, 15’). Σαμοντούροβ και Καραγιαννίδης πήραν τη σκυτάλη (39-22, 16’40’’), ενώ ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα, σημείωσε και τους πρώτους πόντους από την ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, διαμορφώνοντας το 45-26 (19’).
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejo7xa2gzux)
Τα τρίποντα από Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκη έστειλαν την διαφορά στο +24 (56-32, 23’), ο Λάρι συνέχισε, ο Μήτρου Λονγκ ακολούθησε (64-36, 26′) με τον κόσμο να χειροκροτά θερμά κάθε προσπάθεια και να βοηθά με τον δικό του τρόπο. Η απόσταση αυξήθηκε περισσότερο με τον Περσίδη να πηγαίνει στο “γκολ φάουλ” και το 77-45 (32′), φτάνοντας και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων! Η πέμπτη ασίστ του Χαραλαμπόπουλου βοήθησε τον Καλαϊτζάκη να γράψει το 81-45 (33’10”). Ο ρυθμός δεν έπεσε για την Εθνική Ομάδα, ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με τα μπλε σε 13′ σημείωσε 17 πόντους για να γράψει το 91-57 (37’10”) και η Ελλάδα έφτασε χωρίς να απειληθεί στη νίκη με το τελικό 91-64.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejoc3a87wmh)
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με επτά δικούς του πόντους και τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ να ευστοχεί στους πρώτους δικούς του με τα γαλανόλευκα βοήθησαν για το 10-4 (2’30’’) με τους Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο να ακολουθούν για το +15 (21-6, 5’40’’).
Η Ρουμανία προσπάθησε (21-12, 7’), αλλά η Ελλάδα έφτασε και πάλι σε double score από τα χέρια του Μωραϊτη (24-12, 8’20’’). Το κλείσιμο της πρώτης περιόδου με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει στον Τσαλμπούρη για να νικήσουν το χρόνο και το άνοιγμα της δεύτερης με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο από τον Τολιόπουλο, έγραψαν την συνέχεια στο «Αλεξάνδρειο» (29-12, 10’25’’).
Οι Ρουμάνοι έκαναν και πάλι την προσπάθεια να πλησιάσουν (29-20, 13’30’’), αλλά Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκης έστειλαν και πάλι την διαφορά στο +15 (35-20, 15’). Σαμοντούροβ και Καραγιαννίδης πήραν τη σκυτάλη (39-22, 16’40’’), ενώ ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα, σημείωσε και τους πρώτους πόντους από την ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, διαμορφώνοντας το 45-26 (19’).
Τα τρίποντα από Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκη έστειλαν την διαφορά στο +24 (56-32, 23’), ο Λάρι συνέχισε, ο Μήτρου Λονγκ ακολούθησε (64-36, 26′) με τον κόσμο να χειροκροτά θερμά κάθε προσπάθεια και να βοηθά με τον δικό του τρόπο. Η απόσταση αυξήθηκε περισσότερο με τον Περσίδη να πηγαίνει στο “γκολ φάουλ” και το 77-45 (32′), φτάνοντας και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων! Η πέμπτη ασίστ του Χαραλαμπόπουλου βοήθησε τον Καλαϊτζάκη να γράψει το 81-45 (33’10”). Ο ρυθμός δεν έπεσε για την Εθνική Ομάδα, ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με τα μπλε σε 13′ σημείωσε 17 πόντους για να γράψει το 91-57 (37’10”) και η Ελλάδα έφτασε χωρίς να απειληθεί στη νίκη με το τελικό 91-64.
Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Γιάκομπς (Βέλγιο), Πρπα (Σερβία)
Δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64
Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραίτης 7, Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης Π. 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροβ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου Λόνγκ Ελ. 13 (1)
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα