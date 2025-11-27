Η Εθνική διέλυσε με 91-64 τη Ρουμανία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 - Δείτε βίντεο

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα η Εθνική, στο πρώτο της επίσημο ματς μετά το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ κέρδισε δια περιπάτου τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη