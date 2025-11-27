Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Παρτίζαν: Δεν γίνεται αποδεκτή η παραίτηση Ομπράντοβιτς
Το διοικητικό συμβούλιο των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την παραίτηση του έμπειρου τεχνικού ζητώντας να συνεχίσει το έργο του και δίνοντας του λευκή επιταγή να κάνει ότι θέλει με την ομάδα
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση Ομπράντοβιτς καθώς από εκεί που πρώτο θέμα συζήτησης το βράδυ της Τετάρτης ήταν το ποιος θα πάρει τη θέση του στον πάγκο της Παρτίζαν, μετά την παραίτηση που υπέβαλλε, η διοίκηση των «γκρόμπαρι» ενημέρωσε ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια για να παραμείνει ο Ζοτς στο «σπίτι» του.
Στην έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί και διήρκησε αρκετή ώρα με ομόφωνη απόφαση δεν έγινε δεκτή η παραίτηση του πολυνίκη κόουτς, από τον οποίο ζητήθηκε να την αποσύρει και να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντα του.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της Παρτίζαν:
Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε εκτάκτως με αντικείμενο την κατάσταση που προέκυψε έπειτα από την αμετάκλητη παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας.
Στην έκτακτη συνεδρίαση, και σύμφωνα με την πρόταση του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην αποδεχθεί την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, εκφράζοντας αμέριστη στήριξη προς το πρόσωπό του. Η επιθυμία της διοίκησης είναι να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και να προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ομάδας.
Μετά την ομόφωνη απόφαση, ο σύλλογος απευθύνθηκε εκ νέου στον Ομπράντοβιτς, ζητώντας του να εξετάσει ξανά την απόφασή του, να αποσύρει την παραίτηση και να συνεχίσει την παρουσία του στην άκρη του πάγκου».
Όπως μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ η ανακοίνωση αυτή δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, αλλά εννοεί την κάθε της λέξη με τον πρόεδρο της Παρτίζαν στη συνάντηση που θα έχει με τον Ζοτς να του ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να αλλάξει όλη την ομάδα αν και εφόσον το επιθυμεί, δίνοντας του λευκή επιταγή για να φέρει όποιον θέλει στο Βελιγράδι.
Partizan Mozzart Bet protiv ostavke Željka Obradovića!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 27, 2025
