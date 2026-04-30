Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου είχε πει «θέλω να ζήσω», ήταν συγκλονιστικό, θυμήθηκε ο προσωπικός της γιατρός
Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα, πρόσθεσε ο Σωτήρης Αδαμίδης για την αείμνηστη ηθοποιό
Στιγμές που πέρασε δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη θυμήθηκε ο θεράπων ιατρός της.
Σε συνέντευξή του, ο Σωτήρης Αδαμίδης δήλωσε ότι η επαφή του μαζί της του έμεινε αξέχαστη και μοιράστηκε τα λόγια που του είχε πει η αείμνηστη ηθοποιός, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο. Περιγράφοντας τη στιγμή, εξήγησε ότι, όταν τη ρώτησε αν επιθυμούσε κάτι, εκείνη του είχε απαντήσει πως ήθελε να ζήσει.
«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία ξεπέρασε κάθε δημοσιότητα. Ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής, είπε αρχικά ο Σωτήρης Αδαμίδης στο epolitical, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Πέμπτη 30 Απριλίου στην εκπομπή «Buongiorno» για να μοιραστεί στη συνέχεια μία στιγμή που τον συγκλόνισε. «Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα “Τι θέλετε, κυρία Βουγιουκλάκη;”. “Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω”. Ήταν συγκλονιστικό. Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο», αφηγήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στη συνέχεια σε μία κίνηση της αείμνηστης ηθοποιού που του προκάλεσε εντύπωση, ο Σωτήρης Αδαμίδης περιέγραψε: «Μου λέει “Θέλω να σε κεράσω κάτι που το έχω φτιάξει εγώ”. Πήγα να το πάρω, αλλά μου λέει “Όχι έτσι. Θα κοινωνήσεις”. Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε “Άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ”».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποκάλυψε πως έγιναν προσπάθειες με την εφαρμογή πειραματικού πρωτοκόλλου. Μετά από λίγο όμως προέκυψαν επιπλοκές: «Η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί, ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου της. Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, που στην αρχή απέδωσε, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα