Banksy: Ξαναχτύπησε στην καρδιά του Λονδίνου με ένα άγαλμα που καταγγέλλει τον εθνικισμό
Το τεράστιο άγαλμα μονοπώλησε τα βλέμματα - Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως είναι δικό του
Κάτι λιγότερο από δύο μήνες μετά την έρευνα του Reuters το οποίο δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα που παρέμενε άγνωστη εδώ και δεκαετίες, ο Banksy ξαναχτύπησε, με ένα μεγάλο άγαλμα που εμφανίστηκε την Τετάρτη σε κεντρικό σημείο του Λονδίνου και στέλνει ηχηρά μηνύματα και μάλιστα όχι ιδιαίτερα ευχάριστα για τους Βρετανούς.
Πρόκειται για ένα μεγάλων διαστάσεων άγαλμα ενός άνδρα, ο οποίος φορά κοστούμι, κρατά μια σημαία που κρύβει το πρόσωπό του, και προχωρά αγέρωχος με το ένα του πόδι, ωστόσο, να βρίσκεται στο κενό.
Mε τη νέα του αυτή δυναμική εικαστική παρέμβαση επιθυμεί να στηλιτεύσει την ιμπεριαλιστική ιστορία της Βρετανίας για την οποία οι πολίτες της, προφανώς, δεν θα πρέπει να είναι υπερήφανοι καθώς κάτι τέτοιο συνεπάγεται με εθνικισμό.
Ο κοστουμαριμένος άνδρας που στέκεται περήφανος πάνω στο ψηλό βάθρο συμβολίζει ένα πρόσωπο της εξουσίας που με αλαζονεία καυχιέται για τις επεκτατικές πολιτικές του, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι το επικίνδυνο φάντασμα του ακραίου εθνικισμού θα οδηγήσει, τελικά, τα βήματά του αλλά και τον κόσμο στο κενό.
Το εντυπωσιακό άγαλμα, στο βάθρο του οποίου υπάρχει η υπογραφή του Banksy – ο ίδιος επιβεβαίωσε πως είναι δικό του μέσω Instagram - βρίσκεται στην οδό Waterloo Place, στο St James's του κεντρικού Λονδίνου, μια ιστορική περιοχή η οποία είναι γνωστή για την μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική της αλλά και τα ιμπεριαλιστικών συμβολισμών έργα που φιλοξενεί όπως το άγαλμα του Εδουάρδου Ζ’ αλλά το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου,
Είναι λοιπόν σαφές πως ο Banksy δεν επέλεξε τυχαία τη συγκεκριμένη τοποθεσία για να στήσει το νέο του άγαλμα αλλά θέλησε, για μία ακόμη φορά, να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους συμπατριώτες του για το τέρας του εθνικισμού που παρουσιάζει ανησυχητικά ανοδικές τάσεις σε παγκόσμια επίπεδο.
Ίσως, πάλι, με τη νέα αυτή επανεμφάνισή του να επιθυμεί, εκτός των άλλων, να διαμηνύσει σε όλους εκείνους που πασχίζουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του, πως ξοδεύουν τον χρόνο τους σε λάθος πράγματα ενώ ο κόσμος βρίσκεται σε μια επικίνδυνη καμπή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα