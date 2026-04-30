Το τερμάτισε ο Πολάκης στη Βουλή, είπε «πράκτορες» τους Παπασταύρου και Τσάφο - Δείτε βίντεο
«Πάνω από τα κορμιά μας οι ανεμογεννήτριες στην Κρήτη» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - «Οποιαδήποτε κυβέρνηση από το 2005 μέχρι σήμερα έχει αφήσει λιγότερο λιγνίτη γιατί ο λιγνίτης δεν βγαίνει» απάντησε ο Υφυπουργός κ. Τσάφος
Επίθεση με χυδαίους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, μιλώντας για «πράκτορες», «οχιά και μαύρη πίσσα».
«Σας κατηγορώ και από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ως πράκτορες αμερικανικών και γερμανικών συμφερόντων. Υλοποιείτε πιστά μία πολιτική καταστροφής δημόσιου πλούτου και θέτετε τη χώρα σε ενεργειακή ανασφάλεια. Και αυτό θα το πληρώσετε και πολιτικά και με όποιον άλλο τρόπο χρειαστεί», είπε, μιλώντας στο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «παπαρίτσες της χονδρικής» τα στοιχεία του κ. Τσάφου στην Επιτροπή, ενώ όταν ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο κόστος διοξειδίου του άνθρακα, τον διέκοψε φωνάζοντας: «Λες ψέματα!»
Επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «πρακτοράκια» και λέγοντας ότι οι ανεμογεννήτριες στην Κρήτη θα περάσουν «πάνω από τα κορμιά μας», ο κ. Πολάκης ζήτησε από την κυβέρνηση να κινηθεί για τα πλοία του στολίσκου Freedom Flotilla: «175 άτομα έχουν συλλάβει οι Ισραηλινοί. Είστε και του Ισραήλ πράκτορες αλλά κινηθείτε επιτέλους».
Μάλιστα, απευθύνθηκε στον υφυπουργό και τον ρώτησε: «Μοιράζεις την περιουσία του πατέρα σου ή τα χωράφια του παππού σου, κύριε Τσάφο;» Όταν ο υφυπουργός αρνήθηκε ότι συγκέντρωσε τεχνικούς διευθυντές για να συζητήσει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, ο Πολάκης του ανταπάντησε: «Οχιά και μαύρη πίσσα! Τους μάζεψες!».
Ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος απάντησε με ένα διάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο, όπως είπε, η παραγωγή λιγνίτη επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 50%.
«Γιατί μειώθηκε 50% η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη επί ΣΥΡΙΖΑ; Και τι τον αντικατέστησε το λιγνίτη τότε; Οι εισαγωγές. Ούτε καν το φυσικό αέριο ή οι ΑΠΕ που λέμε. Οι εισαγωγές. Αυτά γίνονταν στο λιγνίτη σε μια εποχή που το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα ήταν πάμφθηνο, χωρίς καν να υπάρχει πραγματικά κόστος του διοξειδίου του άνθρακα και κατέρρευσε 50% ο λιγνίτης επί ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα ξυπνήσαμε και θυμηθήκαμε ότι ο λιγνίτης είναι ο φθηνός που θα μας φέρει τη φθηνή ενέργεια», επισήμανε.
Για την Πτολεμαΐδα 5 είπε ότι το κόστος μόνο του διοξειδίου του άνθρακα φτάνει τα 85 ευρώ, ενώ η μέση χονδρική τιμή τον Απρίλιο ήταν 89 ευρώ. «Φέτος η Πτολεμαΐδα 5 έχει λειτουργήσει στο 7% της ικανότητάς της», ανέφερε και πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα από το 2005 μέχρι σήμερα έχει αφήσει λιγότερο λιγνίτη γιατί ο λιγνίτης δεν βγαίνει».

Τσάφος: «Ο λιγνίτης δεν βγαίνει»
Τσάφος: «Ο λιγνίτης δεν βγαίνει»
