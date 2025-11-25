ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

La Liga: Εσπανιόλ... φουλ για Ευρώπη, 2-1 τη Σεβίλλη - Δείτε τα γκολ

Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την  6η φετινή τους νίκη, ενώ οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν την 7η ήττα σε 13 ματς

«Τρίποντο» που τη βάζει για τα καλά στο «κόλπο» για την έξοδο στην Ευρώπη της επόμενης σεζόν πέτυχε η Εσπανιόλ επί της Σεβίλλης με 2-1, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Η ομάδα της Βαρκελώνης πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Μίγια, Φερνάντες, το συγκρότημα του Ματίας Αλμέιδα ξαναμπήκε στο ματς στο 86΄με το γκολ του Μαρκάο, ωστόσο, το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την 6η εφετινή τους νίκη και τους Ανδαλουσιάνους να γνωρίζουν την 7η ήττα σε 13 ματς.

RCD ESPANYOL 2 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79' Ντούρο)
Αλαβές-Θέλτα 0-1 (55' πεν. Ασπας)
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0 (4' Λεβαντόφσκι, 45'+3, 90' Τόρες, 48' Φερμίν)
Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3 (42' Κατένια - 53' Μέντες, 59' Γκουέδες, 82' Μπαρενετσέα)
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1 (6' Μορένο, 83' Ολουβασέγι - 8' Σάμου Κόστα)
Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 0-0
Μπέτις-Τζιρόνα 1-1 (75' Γκόμεζ-20' Βάνατ)
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (83' αυτ. Ντουάρτε)
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 (53' Φέμπας, 84' Άλβαρο - 78' Χάουσεν, 87' Μπέλιγχαμ)
Εσπανιόλ-Σεβίλη 2-1 (48' Μίγια, 84' Φερνάντες - 86' Μαρκάο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 32
Μπαρτσελόνα 31
Βιγιαρεάλ 29
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 21
Εσπανιόλ 21
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17
Χετάφε 17
Σεβίλλη 16
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Θέλτα 16
Αλαβές 15
Ράγιο Βαγεκάνο 15
Βαλένθια 13
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11
Τζιρόνα 11
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9



