La Liga: Εσπανιόλ... φουλ για Ευρώπη, 2-1 τη Σεβίλλη - Δείτε τα γκολ
Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την 6η φετινή τους νίκη, ενώ οι Ανδαλουσιάνοι γνώρισαν την 7η ήττα σε 13 ματς
«Τρίποντο» που τη βάζει για τα καλά στο «κόλπο» για την έξοδο στην Ευρώπη της επόμενης σεζόν πέτυχε η Εσπανιόλ επί της Σεβίλλης με 2-1, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής της La Liga.
Η ομάδα της Βαρκελώνης πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Μίγια, Φερνάντες, το συγκρότημα του Ματίας Αλμέιδα ξαναμπήκε στο ματς στο 86΄με το γκολ του Μαρκάο, ωστόσο, το 2-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την 6η εφετινή τους νίκη και τους Ανδαλουσιάνους να γνωρίζουν την 7η ήττα σε 13 ματς.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής: