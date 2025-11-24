ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ολυμπιακός: «Δεν θα ήταν αρκετές και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις ενόψει Ρεάλ»
SPORTS
Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός έκανε λόγο για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε για ένα εισιτήριο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καλώντας τον κόσμο να προστατεύει την ομάδα

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη στο Καραϊσκάκη για τη League Phase του Champions League έγινε πολύ γρήγορα sold out.

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του τόνισε πως ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις να ήταν διαθέσιμες για το παιχνίδι δεν θα έφταναν, ζητώντας από τον κόσμο να προστατεύσει την ομάδα και την έδρα της με τη συμπεριφορά του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης

«Αγαπητοί φίλαθλοι,

Η οικογένεια του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο περιμένει με αγωνία τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι φίλαθλοί μας που θα βρεθούν σε αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή έχουν την υποχρέωση να προφυλάξουν την ομάδα μας για να εξασφαλιστεί ένα γεμάτο Καραϊσκάκη στη συνέχεια της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Είναι κατανοητό σε όλους ότι και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις να υπήρχαν, δεν θα ήταν αρκετές βάσει της ζήτησης – ρεκόρ που υπήρξε στο συγκεκριμένο ματς. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για κάποιον να βρεθεί στον αγώνα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ομάδα μας εφόσον αυτός δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου.

Υπάρχει ήδη αυστηρή σύσταση από την ΕΛ.ΑΣ. ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα οδηγήσει, είτε άμεσα είτε σε επόμενο χρόνο με τη χρήση καμερών, στις βαριές συνέπειες που επιφέρει ο σχετικός Νόμος.

Ταυτόχρονα, πέρα από τις συνέπειες που θα έχουν για τους εαυτούς τους όσοι το επιχειρήσουν, θέτουν ζήτημα ασφάλειας για τους φιλάθλους με εισιτήριο, αλλά και για την ίδια την ομάδα μας.

Καθώς είμαστε ήδη υπότροποι, η χρήση λέιζερ και ο αποκλεισμός εισόδων και σκαλιών θα προκαλέσουν την τιμωρία της έδρας μας είτε με κλείσιμο μεμονωμένων θυρών, είτε ολόκληρης της έδρας μας.

Κλείσιμο
Προστατεύουμε την ομάδα μας και αγωνιζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.»

