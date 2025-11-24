Ολυμπιακός: «Δεν θα ήταν αρκετές και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις ενόψει Ρεάλ»

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός έκανε λόγο για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε για ένα εισιτήριο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καλώντας τον κόσμο να προστατεύει την ομάδα