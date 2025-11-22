Πέρασε από την Ρόδο το Περιστέρι, 80-72 τον Κολοσσό - Βίντεο

Το Περιστέρι πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση πέρασε (80-72) από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «κυανοκίτρινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με τέσσερις πόντους (66-62) ύστερα από δύο βολές του Άντριου Γκάουντλοκ με 4’ και 37’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.







Με γκολ φάουλ του Ομάρ Πέιν ύστερα από ασίστ του Τάι Νίκολς και νέο γκολ φάουλ αυτή την φορά από τον Νίκολς το Περιστέρι Betsson προσπέρασε με 68-67 3’ και 55’’ πριν την λήξη του αγώνα.

Ο Ράιλι Άμπερκρομπι απάντησε με τρίποντο στο καλάθι του Γκάουντλοκ και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 71-69 στο 37’ του ματς.

Καθοριστικό για τη νίκη του Περιστερίου Betsson ήταν το τρίποντο του Νίκολς ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ του Πέιν. Οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν με 76-71 με 2’ και 10’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Νίκολς με νέο καλάθι ύστερα από ντράιβ… σφράγισε τη νίκη του Περιστερίου δίνοντας του προβάδισμα έξι πόντων (78-72) 1’ και 47’’ πριν την λήξη της αναμέτρησης.

Ο Νίκολς με 17 πόντους – εκ των οποίων οι 7 στα τελευταία τέσσερα λεπτά της συνάντησης – και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, από τους οποίους διακρίθηκαν ακόμη ο Πέιν που έκανε νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, ο Αλβάρο Καρντέντας ο οποίος σκόραρε 15 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ και ο Σι Τζέι Χάρις που πέτυχε 14 πόντους, εκ των οποίων οι 11 στο πρώτο ημίχρονο.

Το Περιστέρι είχε 9/25 τρίποντα έναντι 3/17 των γηπεδούχων, από τους οποίους προσπάθησε περισσότερο ο Τσέβεζ Γκούντγουιν που είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 40-38, 55-52, 72-80.