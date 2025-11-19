Το ματς που μπέρδεψε μέχρι και τη FIFA: Χάος στο Τρίνινταντ με λάθος σκορ στον αγώνα με τις Βερμούδες
Σκηνές σύγχυσης στο Τρίνινταντ & Τομπάγκο - Βερμούδες, όπου ο πίνακας έδειχνε 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, ενώ το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν 2-2

Σε ένα από τα πιο αλλόκοτα φινάλε προκριματικού αγώνα Μουντιάλ στην περιοχή της Concacaf, ο φωτεινός πίνακας και οι ζωντανές ροές εμφανίζονταν λάθος προκαλώντας σύγχυση. Το Τρίνινταντ & Τομπάγκο φαινόταν να νικά 2-1, όμως το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν 2-2 απέναντι στις Βερμούδες, με «χαμένο» γκολ να προκαλεί σύγχυση σε παγκόσμια κλίμακα.​

Το χρονικό της σύγχυσης
Η σύγχυση ξεκίνησε όταν ο Πάρφιτ σημείωσε το γκολ που έκανε το σκορ 1-2 υπέρ των Βερμούδων, λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού. Ωστόσο, η Concacaf (Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής) ανακοίνωσε εσφαλμένα ότι το γκολ είχε ακυρωθεί για οφσάιντ. Το γκολ μέτρησε κανονικά και το τελικό σκορ ήταν 2-2, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων από ρεπορτάζ που κατέγραψαν την ασυνήθιστη ανακολουθία ανάμεσα σε πίνακα, ροές και πραγματικότητα.​​ Αυτή η εντελώς λανθασμένη ανακοίνωση οδήγησε σε σύγχυση και οι ιστοσελίδες της FIFA και του BBC επανέλαβαν επίσης αυτό το λάθος.

Οι αντικρουόμενες ενδείξεις live
Ζωντανές πλατφόρμες και γραφικά τηλεοπτικών παραγωγών εμφάνιζαν μέχρι τέλους αποτέλεσμα 2-1, ενισχύοντας την εντύπωση νίκης των γηπεδούχων. Μέσα ενημέρωσης στο Τρίνινταντ  και στις Βερμούδες κατέγραψαν την παγκόσμια έκταση του λάθους.

Η ανακολουθία δεν έμεινε χωρίς απόνερα: με δεδομένο ότι πρόκειται για επίσημο παιχνίδι προκριματικής φάσης, η ορθή καταγραφή του σκορ επηρεάζει στατιστικά, αναλύσεις και στοιχηματικές/προγνωστικές αγορές διεθνώς.

Το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε στον πρώτο έλεγχο ήταν το υποτιθέμενο 2-1 υπέρ του Τρίνινταντ & Τομπάγκο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και πολυάριθμες καταγγελίες από παίκτες στοιχήματος.


