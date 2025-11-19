Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με τους τραυματίες ενόψει του Πανσερραϊκού

Ο Ρενάτο Σάντσες συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα έπειτα από τις ενοχλήσεις που είχε νιώσει στον δικέφαλο του ποδιού του στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο