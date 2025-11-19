Μονυτιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση του Κουρασάο των 153.000 κατοίκων - Πέρασε και η Αϊτή του Πιερό της ΑΕΚ
Μονυτιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση του Κουρασάο των 153.000 κατοίκων - Πέρασε και η Αϊτή του Πιερό της ΑΕΚ

Η εθνική του Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά

Μονυτιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση του Κουρασάο των 153.000 κατοίκων - Πέρασε και η Αϊτή του Πιερό της ΑΕΚ
Η Αϊτή και το Κουρασάο έγραψαν ιστορία, καθώς προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η χώρα του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ και πρώτη μετά το 1974, ενώ η εθνική του Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Η Αϊτή με βασικό τον υψηλόσωμο φορ του Δικεφάλου υπέταξε την Νικαράγουα με 2-0 και σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Ονδούρας με την Κόστα Ρίκα προκρίθηκε ως πρώτη στο 3ο Όμιλο των προκριματικών της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Ο Πιερό έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 32ο λεπτό και μένει να φανεί η κατάσταση του ενόψει του αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια με την επιστροφή του στην Αθήνα. Θυμίζουμε πως ο Γιοβιτς τώρα θα ενσωματωθεί μετά τις υποχρεώσεις του με τη Σερβία, ενώ ο Ζίνι είναι σε διαδικασία επανένταξης.

Από την πλευρά του ο εξτρέμ της ομάδας των Βορείων Προαστίων πέρασε ως αλλαγή στο 69ο λεπτό του ντέρμπι κορυφής στην έδρα της Τζαμάικας, το οποίο έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) και συνεπώς το Κουρασάο προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ, καθώς τερμάτισε στην κορυφή του 2ου Ομίλου των προκριματικών.
Jamaica vs Curaçao | Concacaf Qualifiers 2026 World Cup


Αξιοσημείωτο πως η χώρα του Τζέρεμι Αντόνισε έκανε ρεκόρ σε Μουντιάλ, καθώς είναι η μικρότερη που λαμβάνει μέρος στην ιστορία του Νο. 1 ποδοσφαιρικού τουρνουά του κόσμου, με πληθυσμό 155.000 κατοίκων!

Ο Πιερό είναι ο δεύτερος «Μουντιαλικός» της ΑΕΚ μετά τον Ορμπελίν Πινέδα του Μεξικού, το οποίο συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Αντόνισε είναι επίσης ο δεύτερος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς που θα συμμετάσχει στο μεγάλο «ραντεβού» της Αμερικής, καθώς σταθερό μέλος της εθνικής Εκουαδόρ είναι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Μόιζες Ραμίρεζ.
Haiti vs Nicaragua | Concacaf Qualifiers 2026 World Cup
Κλείσιμο

Από την πλευρά του το Σουρινάμ του βασικού Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου (αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο) ηττήθηκε με 3-1 στο εκτός έδρας ματς με τη Γουατεμάλα, τερμάτισε στη 2η θέση του 1ου Ομίλου των προκριματικών και θα διεκδικήσει το εισιτήριο για το Μουντιάλ στα Διηπειρωτικά Play Offs, στα οποία συμμετέχουν έξι ομάδες και θα προκριθούν οι δύο.

Από κλήρωση που θα γίνει θα προκύψει εάν το Σουρινάμ θα αντιμετωπίσει στο πρώτο από τα δύο ματς που θα πρέπει να δώσει σε αυτήν τη διαδικασία τη Βολιβία ή τη Νέα Καληδονία. Από την πλευρά της η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό του συμπαίκτη του Γιουμπιτάνα στον Ατρόμητο, Σάμουελ Μουτουσαμί, επίσης θα συμμετάσχει στην ίδια διαδικασία μπαράζ αλλά λόγω υψηλού ranking θα χρειαστεί να δώσει μόνο ένα ματς. Όλα τα ματς θα γίνουν στο Μεξικό τον Μάρτιο του 2026.


Τα Διηπειρωτικά Play Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026

Σουρινάμ
Βολιβία
Νέα Καληδονία
Τζαμάικα
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό *
Ιράκ *

* Απευθείας στον τελικό των μπαράζ

Πηγή: gazzetta.gr

