Γιανίκ Σίνερ: O Ιταλός τενίστας κέρδισε 12,5 εκατ. δολάρια μόνο τον τελευταίο μήνα
Ο Ιταλός έκλεισε τη χρονιά στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και με έσοδα 19,1 εκατ. δολαρίων από τα τουρνουά της ATP και με 25,1 εκατ. δολάρια στο σύνολο
Τα τελευταία χρόνια το τένις ζει στον αστερισμό του Κάρλος Αλκαράθ και του Γιανίκ Σίνερ.
Ο Ισπανός και ο Ιταλός τενίστας κερδίζουν όλα τα Grand Slam μετά και την απόσυρση του Ναδάλ και την «αδυναμία» να φτάσει σε τελικό μετά από εκείνον του Wimbledon 2024.
Οι δύο τενίστες μοιράζονται τα τρόπαια και τα χρηματικά έπαθλα της κάθε χρονιά. Το 2025 ο Κάρλος Αλκαράθ τελείωσε στο Νο1 και ο Γιανίκ Σίνερ στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά ο Ιταλός έβγαλε περισσότερα χρήματα αφού κέρδισε σπουδαιότερα τρόπαια εντός και εκτός ATP.
Ο Σίνερ, που πιτσιρικάς ήταν πρωταθλητής στο αλπικό σκι, έβγαλε σύμφωνα με την ATP το ποσό των 19,114,398 δολαρίων από τις νίκες του στα τουρνουά της. Μέσα σ' αυτά ήταν το Australian Open, το Wimbledon και το ATP Finals.
Ο Ιταλός όμως κατέκτησε και το «Six Kings Slam» που διοργανώνουν οι Σαουδάραβες και το οποίο του απέφερε 6 εκατ. δολάρια αφού νίκησε στον τελικό τον Κάρλος Αλκαράθ.
Έτσι εάν αυτό το ποσό προστεθεί στα 19 εκατ. της ATP ο Ιταλός φτάνει τα 25 εκατ. δολάρια μόνο από το τένις (όχι χορηγίες) μέσα στο 2025.
Το πιο ωραίο είναι όμως το ποσό που έβγαλε μόνο τον τελευταίο μήνα. Έβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό του το ποσό των 12,5 εκατ. δολαρίων. Τα 6 εκατ. από το «Six Kings Slam», τα 5 εκατ. δολάρια από το ATP Finals, τα 946.610 δολάρια από το Paris Masters και τα 511.835 από το Vienna Open.
