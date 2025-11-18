Γιανίκ Σίνερ: O Ιταλός τενίστας κέρδισε 12,5 εκατ. δολάρια μόνο τον τελευταίο μήνα

Ο Ιταλός έκλεισε τη χρονιά στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και με έσοδα 19,1 εκατ. δολαρίων από τα τουρνουά της ATP και με 25,1 εκατ. δολάρια στο σύνολο