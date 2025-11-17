Ολυμπιακός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τίμησαν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τη θρυλική φανέλα Νο 7 του Σπανούλη
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είχε παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με μία εκλεκτή παρουσία. Την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η Γκιλφόιλ παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, κάθισε μαζί με τους Προέδρους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με τους διοικητικούς ηγέτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να της χαρίζουν μια φανέλα, με το όνομά της και το Νο 7. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με ένα από τα κορυφαία γεγονότα στην ιστορία του συλλόγου: Τον Σεπτέμβριο του 2023, σε μια συγκινητική τελετή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η φανέλα του Βασίλη Σπανούλη με το νούμερο «7» αποσύρθηκε επίσημα.
Εκείνη τη βραδιά, το «7» υψώθηκε στην οροφή του ΣΕΦ, καθιστώντας την την πρώτη φανέλα στην ιστορία του Ολυμπιακού που περνάει για πάντα στην «ερυθρόλευκη» αιωνιότητα.
Το ποστ της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Ο Ολυμπιακός είχε την τιμή να φιλοξενήσει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.
Οι Πρόεδροι, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την υποδέχτηκαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμη ευρωπαϊκής βραδιάς!».
Olympiacos B.C. had the honor of hosting @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle at Peace & Friendship Stadium for the game against Zalgiris! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 17, 2025
Presidents Panayotis and George Angelopoulos were thrilled to welcome her and share the unforgettable atmosphere of another European… pic.twitter.com/iQdPQlBO9k
