Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο της «μεταμόρφωσης» του Σαντιάγο Μπερναμπέου σε γήπεδο NFL

Το Μπερναμπέου έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή χρήσης σε μόλις λίγες ημέρες, μετατρεπόμενο από γήπεδο ποδοσφαίρου σε χώρο διεξαγωγής αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου