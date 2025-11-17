Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο της «μεταμόρφωσης» του Σαντιάγο Μπερναμπέου σε γήπεδο NFL
Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο της «μεταμόρφωσης» του Σαντιάγο Μπερναμπέου σε γήπεδο NFL

Το Μπερναμπέου έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή χρήσης σε μόλις λίγες ημέρες, μετατρεπόμενο από γήπεδο ποδοσφαίρου σε χώρο διεξαγωγής αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου

Μόλις λίγα 24ωρα χρειάστηκαν για να μεταμορφωθεί το Σαντιάγκο Μπερναμπέου από έδρα ποδοσφαίρου σε γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου. Το βίντεο «timelapse» που δημοσίευσε η Ρεάλ Μαδρίτης καταγράφει με εντυπωσιακό τρόπο την καθημερινή πρόοδο των εργασιών, από το σφύριγμα της λήξης του τελευταίου εντός έδρας αγώνα της La Liga, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των λεπτομερειών για την αναμέτρηση ανάμεσα στους Μαϊάμι Ντόλφινς και τους Γουάσινγκτον Κομάντερς για το NFL.

Η διαδικασία αποτέλεσε πραγματικό επίτευγμα μηχανικής και δείχνει τον λόγο που η ανακαίνιση του Μπερναμπέου θεωρείται ήδη ορόσημο παγκοσμίως. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο παραδοσιακός χλοοτάπητας του ποδοσφαίρου αντικαταστάθηκε χάρη σε ένα προηγμένο σύστημα εναλλαγής αγωνιστικών επιφανειών που επιτρέπει διαφορετικά αθλήματα να διεξάγονται στο ίδιο στάδιο.



