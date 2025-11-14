Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο «σωσίας» του Γιαμάλ παίζει τένις: ο 15χρονος Τζόρνταν Λι κερδίζει πόντο ATP και γίνεται viral
Ο «σωσίας» του Γιαμάλ παίζει τένις: ο 15χρονος Τζόρνταν Λι κερδίζει πόντο ATP και γίνεται viral
Ο Αμερικανός νεαρός τενίστας, Τζόρνταν Λι, έγινε viral όχι μόνο επειδή κατέκτησε τον πρώτο του πόντο στην κατάταξη της ATP σε ηλικία 15 ετών, αλλά και λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Λαμίν Γιαμάλ
Ο Τζόρνταν Λι, ένας έφηβος που έχει χαρακτηριστεί ως μεγάλο ταλέντο του αμερικανικού τένις, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για έναν διπλό λόγο.
Πρώτον, ο Λι κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του πόντο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP σε ηλικία μόλις 15 ετών, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης γεννημένος το 2010 που το πετυχαίνει.
Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά viral ήταν η εκπληκτική ομοιότητά του με τον ποδοσφαιριστή-φαινόμενο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επίσης έχει ξεχωρίσει από πολύ μικρή ηλικία.
Η ομοιότητα μεταξύ των δύο 15χρονων (ο Λαμίν Γιαμάλ είναι 18, αλλά ο Λι είναι 15) αθλητών προκάλεσε άφθονα σχόλια και αναρτήσεις στα social media, με τους χρήστες να επισημαίνουν τα κοινά τους εμφανισιακά χαρακτηριστικά.
Ο Τζόρνταν Λι, με την κατάκτηση του πόντου, σηματοδοτεί την αρχή της επαγγελματικής του πορείας, με το μέλλον να φαντάζει λαμπρό, τόσο στο τένις όσο και στα... memes!
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Πρώτον, ο Λι κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο του πόντο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP σε ηλικία μόλις 15 ετών, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης γεννημένος το 2010 που το πετυχαίνει.
Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά viral ήταν η εκπληκτική ομοιότητά του με τον ποδοσφαιριστή-φαινόμενο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επίσης έχει ξεχωρίσει από πολύ μικρή ηλικία.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Η ομοιότητα μεταξύ των δύο 15χρονων (ο Λαμίν Γιαμάλ είναι 18, αλλά ο Λι είναι 15) αθλητών προκάλεσε άφθονα σχόλια και αναρτήσεις στα social media, με τους χρήστες να επισημαίνουν τα κοινά τους εμφανισιακά χαρακτηριστικά.
View this post on Instagram
Ο Τζόρνταν Λι, με την κατάκτηση του πόντου, σηματοδοτεί την αρχή της επαγγελματικής του πορείας, με το μέλλον να φαντάζει λαμπρό, τόσο στο τένις όσο και στα... memes!
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα