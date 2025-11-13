Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κυριάρχησαν στην πρώτη φάση της 34ης «Athens International Sailing Week 2025»
Οι Έλληνες κέρδισαν τα μετάλλια και στις τρεις κατηγορίες εκτός από ένα χρυσό που πήγε στο Ισραήλ
Με 10 ιστιοδρομίες στην ολυμπιακή κλάση iQFOiL ανδρών ολοκληρώθηκε στον Σαρωνικό Κόλπο η πρώτη φάση της 34ης «Athens International Sailing Week 2025» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με τη συνεργασία των ναυτικών ομίλων Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου και τη συμμετοχή περισσότερων από 500 σκαφών που εκπροσωπούν 12 χώρες.
Έγινε ένας πολύ δυνατός αγώνας με θριαμβευτές τους Έλληνες ιστιοπλόους, οι οποίοι κέρδισαν τα μετάλλια και στις τρεις κατηγορίες εκτός από ένα χρυσό που πήγε στο Ισραήλ. Για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας ο αγώνας ήταν ταυτόχρονα και πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτρεξαν 27 σκάφη.
Όσοι παρακολούθησαν τις κούρσες από τη ζωντανή μετάδοση στο κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube στάθηκαν τυχεροί, διότι απόλαυσαν εντυπωσιακό θέαμα.
Τα τελικά αποτελέσματα είναι:
iQFOiL ανδρών- U19
1. Νοβ Κφιρ Ισραήλ 17
2. Πέτρος Κονταρίνης 19
3. Αλέξανδρος Κοκκινάκης 32
Για το πανελλήνιο πρωτάθλημα 1ος ήταν ο Πέτρος Κονταρίνης, 2ος ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης και 3ος ο Λεωνίδας Ευσταθίου.
iQFOiL γυναικών ( 9 κούρσες)
1. Δανάη Γιαννούλη 11
2. Δανάη Ποντίφηξ 12
3. Νεφέλη Αναγνώστου 31
iQFOiL U17-U15 ( 9 κούρσες)
1. Ευάγγελος Γιαννακόπουλος 8
2. Παναγιώτης Ιωάννου 17
Η «Athens International Sailing Week 2025» θα συνεχιστεί από την Κυριακή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου με τις ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών (ταυτόχρονα γίνονται και τα πανελλήνια πρωταθλήματα) στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».
