Οι Έλληνες ιστιοπλόοι κυριάρχησαν στην πρώτη φάση της 34ης «Athens International Sailing Week 2025»

3. Νικόλαος Ροδίτης 32Η «Athens International Sailing Week 2025» θα συνεχιστεί από την Κυριακή μέχρι τις 20 Νοεμβρίου με τις ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών (ταυτόχρονα γίνονται και τα πανελλήνια πρωταθλήματα) στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».