Βίντεο: Η έκπληξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στη σύζυγο του Γέλενα για τα γενέθλια της
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Γέλενα Τζόκοβιτς Γενέθλια

Βίντεο: Η έκπληξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στη σύζυγο του Γέλενα για τα γενέθλια της

Ο Νόλε, η Τάρα και ο Στέφανο είπαν τα «χρόνια πολλά» μ' ένα ξεχωριστό τρόπο στην Γέλενα Τζόκοβιτς

Βίντεο: Η έκπληξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στη σύζυγο του Γέλενα για τα γενέθλια της
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι πρωταθλητής μόνο στα κορτ του τένις αλλά και στην... αγάπη.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ που έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας εδώ και έναν χρόνο περίπου, έχοντας το σπίτι του στα νότια προάστια, ετοίμασε μια ιδιαίτερη έκπληξη στην εορτάζουσα σύζυγο του Γέλενα η οποία είχε τα γενέθλια της.

Με φόντο τη θάλασσα στην αθηναϊκή ριβιέρα, ο ουρανός γέμισε με τις ευχές του ιδίου, της κόρης τους Τάρα και του γιου τους Στέφαν που είπαν στην Γέλενα: «Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστούμε που είσαι το σπιτικό μας!»

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