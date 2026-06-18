Γιος έκανε δώρο στον πατέρα του εισιτήριο για το Μουντιάλ, δείτε το συγκινητικό βίντεο
Γιος έκανε δώρο στον πατέρα του εισιτήριο για το Μουντιάλ, δείτε το συγκινητικό βίντεο
Μία ακόμη συγκινητική οικογενειακή στιγμή με φόντο τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει viral ένας πατέρας από την Κολομβία, ο οποίος έκανε έκπληξη στον γιο του και τον πήρε μαζί του για τον εναρκτήριο αγώνα της Εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.
Τα δάκρυα χαράς του πιτσιρικά και η αγκαλιά στον πατέρα του έκαναν τον γύρο του κόσμου...
Τώρα ένα ανάλογο βίντεο έκανε την εμφάνιση του, αλλά με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να έχουν αλλάξει, καθώς αυτήν τη φορά ο γιος έκανε το δώρο έκπληξη στον πατέρα.
Το σκηνικό εκτυλίσσεται στο σπίτι μιας οικογένειας Αιγύπτιων μεταναστών που ζει στο Σιάτλ των ΗΠΑ.
Εκεί όπου τα δύο παιδιά της οικογένειας (γιος και κόρη) αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο ζωής στον πατέρα τους που είχε αποκαλύψει ότι θα ήθελε να δει από κοντά την Εθνική ομάδα της Αιγύπτου (που αγωνιζόταν στην πόλη τους στις 15 Ιουνίου κόντρα στο Βέλγιο για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου)
Τα δύο παιδιά κάλεσαν τον πατέρα τους έξω με τον γιο του να δίνει τα εισιτήρια και την κόρη να καταγράφει τις συγκινητικές εικόνες με τον συγκινημένο πατέρα να δηλώνει.
«Δεν έχω πάει ποτέ σε στάδιο σε ολόκληρη τη ζωή μου και φαντάσου, τώρα θα πάνω να δω την Αίγυπτο!»
Τα δάκρυα χαράς του πιτσιρικά και η αγκαλιά στον πατέρα του έκαναν τον γύρο του κόσμου...
Τώρα ένα ανάλογο βίντεο έκανε την εμφάνιση του, αλλά με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να έχουν αλλάξει, καθώς αυτήν τη φορά ο γιος έκανε το δώρο έκπληξη στον πατέρα.
Το σκηνικό εκτυλίσσεται στο σπίτι μιας οικογένειας Αιγύπτιων μεταναστών που ζει στο Σιάτλ των ΗΠΑ.
The World Cup is made for special moments, and certainly that was the case for Olivia Hassan’s hardworking dad, when his thoughtful son surprised him with tickets for Egypt’s game against Belgium.— Storyful (@Storyful) June 15, 2026
Calling it “a thoughtful and generous gift,” Hassan told Storyful: “Seeing my… pic.twitter.com/JCcYv34Twl
Εκεί όπου τα δύο παιδιά της οικογένειας (γιος και κόρη) αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο ζωής στον πατέρα τους που είχε αποκαλύψει ότι θα ήθελε να δει από κοντά την Εθνική ομάδα της Αιγύπτου (που αγωνιζόταν στην πόλη τους στις 15 Ιουνίου κόντρα στο Βέλγιο για τον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου)
Τα δύο παιδιά κάλεσαν τον πατέρα τους έξω με τον γιο του να δίνει τα εισιτήρια και την κόρη να καταγράφει τις συγκινητικές εικόνες με τον συγκινημένο πατέρα να δηλώνει.
«Δεν έχω πάει ποτέ σε στάδιο σε ολόκληρη τη ζωή μου και φαντάσου, τώρα θα πάνω να δω την Αίγυπτο!»
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