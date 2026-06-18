Νικ Καλάθης: «Ο στόχος είναι να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ»

Ο νέος άσος του ΠΑΟΚ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις και δεν έκρυψε τις μεγάλες φιλοδοξίες που υπάρχουν στην ομάδα