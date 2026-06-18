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Νικ Καλάθης: «Ο στόχος είναι να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ»
Νικ Καλάθης: «Ο στόχος είναι να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ»
Ο νέος άσος του ΠΑΟΚ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις και δεν έκρυψε τις μεγάλες φιλοδοξίες που υπάρχουν στην ομάδα
Ο Νικ Καλάθης μετά από αρκετά χρόνια περιπλάνησης στην Ευρώπη (Φενερμπαχτσέ, Μπαρτσελόνα, Μονακό, Παρτίζαν) επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ που προσπαθεί να επανέλθει δυναμικά στο μπασκετικό προσκήνιο.
Ο Ελληνοαμερικανός άσος στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, αλλά και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει ο Δικέφαλος.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, προφανώς, που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για εμένα. Προφανώς είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή στο τηλέφωνο. Νομίζω αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ, θα είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλω να είμαι μέρος αυτού.
Για εμένα, κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ, έχω κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για εμένα, από τότε που ήμουν μικρός. Ακόμα έχω την ίδια αγάπη από τότε που ξεκίνησα να παίζω μέχρι τώρα. Οπότε, μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε θα είναι η ώρα μου να το αφήσω, αλλά για εμένα κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους οπαδούς έχω την ίδια νευρικότητα και το κίνητρο που χρειάζομαι.
Υπάρχει μία αδελφοποίηση. Προφανώς, ήμουν πολύ ευγνώμων στους ανθρώπους της Παρτίζαν, τους οπαδούς. Πραγματικά με δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για εμένα, ήταν απόλαυση να παίζω εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ. Και είναι ώρα που έχουν αυτή την αδελφοποίηση.
Προφανώς, ο στόχος για εμένα είναι να βοηθήσω την ομάδα. Να την βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο, για να την ανεβάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μία μεγάλη σεζόν στο Eurocup μπροστά μας και νομίζω ότι ο κύριος στόχος είναι να παίξουμε στην Euroleague, αλλά προφανώς θα γίνει βήμα-βήμα. Μαζί με τα παιδιά ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο αυτή την σεζόν.
Κάθε ένας, σε κάθε κατάσταση… Κάθε ομάδα θα έχει τα δικά της σκαμπανεβάσματα μέσα στην σεζόν, αλλά για εμάς θα είναι μία πρόκληση. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέσα στην σεζόν και ελπίζουμε ότι μέσα στην σεζόν θα παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ.
Είμαι πολύ χαρούμενους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι πολύ ευγνώμων που θα παίξω για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ και να τους κάνω περήφανους».
Ο Ελληνοαμερικανός άσος στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, αλλά και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει ο Δικέφαλος.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, προφανώς, που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν σαν δεύτερο σπίτι για εμένα. Προφανώς είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε κάποιες εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή στο τηλέφωνο. Νομίζω αυτό που πρόκειται να χτίσει εδώ, θα είναι κάτι ξεχωριστό. Θέλω να είμαι μέρος αυτού.
Για εμένα, κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ, έχω κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για εμένα, από τότε που ήμουν μικρός. Ακόμα έχω την ίδια αγάπη από τότε που ξεκίνησα να παίζω μέχρι τώρα. Οπότε, μέχρι να φύγει αυτή η αγάπη, τότε θα είναι η ώρα μου να το αφήσω, αλλά για εμένα κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ και παίζω μπροστά στους οπαδούς έχω την ίδια νευρικότητα και το κίνητρο που χρειάζομαι.
Υπάρχει μία αδελφοποίηση. Προφανώς, ήμουν πολύ ευγνώμων στους ανθρώπους της Παρτίζαν, τους οπαδούς. Πραγματικά με δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Για εμένα, ήταν απόλαυση να παίζω εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ. Και είναι ώρα που έχουν αυτή την αδελφοποίηση.
Προφανώς, ο στόχος για εμένα είναι να βοηθήσω την ομάδα. Να την βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο, για να την ανεβάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε μία μεγάλη σεζόν στο Eurocup μπροστά μας και νομίζω ότι ο κύριος στόχος είναι να παίξουμε στην Euroleague, αλλά προφανώς θα γίνει βήμα-βήμα. Μαζί με τα παιδιά ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο αυτή την σεζόν.
Κάθε ένας, σε κάθε κατάσταση… Κάθε ομάδα θα έχει τα δικά της σκαμπανεβάσματα μέσα στην σεζόν, αλλά για εμάς θα είναι μία πρόκληση. Θα γινόμαστε καλύτεροι μέσα στην σεζόν και ελπίζουμε ότι μέσα στην σεζόν θα παίζουμε το καλύτερό μας μπάσκετ.
Είμαι πολύ χαρούμενους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι πολύ ευγνώμων που θα παίξω για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω το καλύτερό μου μπάσκετ και να τους κάνω περήφανους».
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