O Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Χόρνετς «τσίμπησαν» τους Μπακς (111-100)
SPORTS
Μιλγουόκι Μπακς Σάρλοτ Χόρνετς Γιάννης Αντετοκούνμπο

O Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Χόρνετς «τσίμπησαν» τους Μπακς (111-100)

Το πάλεψε ο Ρόλινς με 25 πόντους και ο Τέρνερ με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους

O Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Χόρνετς «τσίμπησαν» τους Μπακς (111-100)
3 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Μπακς δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους κόντρα στους Χόρνετς, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στις σφήκες να το εκμεταλλευτούν. Η Σάρλοτ κατάφερε να επικρατήσει με 111-100 των ελαφιών και να πάνε στο 4-7, ρίχνοντας στο 7-5 το Μιλγουόκι.

Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets Full Game Highlights - November 12, 2025 | NBA Season


Χωρίς τον Γιάννη το Μιλγουόκι έχασε τη δύναμη του και ήταν μια εντελώς άλλη ομάδα στο παρκέ, προβλέψιμη και χωρίς μεγάλη ποιότητα. Το πάλεψε ο Ρόλινς με 25 πόντους και ο Τέρνερ με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους.

Στον αντίποδα ο Μπρίτζες είχε 20 πόντους, ο Σέξτον 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ στους 16 έμεινε και ο Νίπλ.

Με 12/40 τρίποντα σούταρε η Σάρλοτ, με 12/30 οι Μπακς. Στο 3-3 βρίσκονται τα ελάφια εκτός έδρας, ενώ το ίδιο ρεκόρ έχουν οι Χόρνετς όταν αγωνίζονται μπροστά στους φιλάθλους του. Πάντως και φέτος οι Χόρνετς είναι μια ομάδα που θα βρίσκεται συνεχώς στις τελευταίες θέσεις της Ανατολής.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς

Λήξη του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο

H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης