O Αντετοκούνμπο έλειπε και οι Χόρνετς «τσίμπησαν» τους Μπακς (111-100)
Το πάλεψε ο Ρόλινς με 25 πόντους και ο Τέρνερ με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους
Οι Μπακς δεν είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους κόντρα στους Χόρνετς, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στις σφήκες να το εκμεταλλευτούν. Η Σάρλοτ κατάφερε να επικρατήσει με 111-100 των ελαφιών και να πάνε στο 4-7, ρίχνοντας στο 7-5 το Μιλγουόκι.
Χωρίς τον Γιάννη το Μιλγουόκι έχασε τη δύναμη του και ήταν μια εντελώς άλλη ομάδα στο παρκέ, προβλέψιμη και χωρίς μεγάλη ποιότητα. Το πάλεψε ο Ρόλινς με 25 πόντους και ο Τέρνερ με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους.
Στον αντίποδα ο Μπρίτζες είχε 20 πόντους, ο Σέξτον 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ στους 16 έμεινε και ο Νίπλ.
Με 12/40 τρίποντα σούταρε η Σάρλοτ, με 12/30 οι Μπακς. Στο 3-3 βρίσκονται τα ελάφια εκτός έδρας, ενώ το ίδιο ρεκόρ έχουν οι Χόρνετς όταν αγωνίζονται μπροστά στους φιλάθλους του. Πάντως και φέτος οι Χόρνετς είναι μια ομάδα που θα βρίσκεται συνεχώς στις τελευταίες θέσεις της Ανατολής.
