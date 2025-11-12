Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Στεφ Κάρι: Χρεώθηκε με το πρώτο αντιαθλητικό του φάουλ στα 17 του χρόνια στο NBA - Βίντεο
Ο Στεφ Κάρι έχει 1193 παιχνίδια στο NBA και έκανε πρώτη φορά αντιαθλητικό φάουλ στο παιχνίδι των Γουόριορς με τους Θάντερ
O Τζον Γκόμπλ έγραψε ιστορία στο NBA.
Είναι ο πρώτος διαιτητής που χρέωσε μετά από εξέταση βίντεο το πρώτο αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Στεφ Κάρι.
Ο σούπερ σταρ του NBA παίζει 17 σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και έζησε για να το δει και αυτό μετά από 1139 αγώνες.
Το χρεώθηκε στον αγώνα των Γουόριορς με τους Θάντερ σε τρίποντο του Αϊζάια Τζο. Ο γκαρντ των Θάντερς επιχείρησε τρίποντο και στην προσγείωση έπεσε πάνω στο πόδι του Κάρι με κίνδυνο να τραυματιστεί.
Ο Κάρι δεν κατάλαβε την απόφαση αλλά οι διαιτητές του εξήγησαν πως οι αμυντικοί πρέπει να δίνουν το δικαίωμα σε όσους σουτάρουν να προσγειώνονται με ασφάλεια.
ACONTECEU— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 12, 2025
A arbitragem acaba de marcar a primeira Falta Flagrante 1 da CARREIRA de Stephen Curry
A primeira em 17 temporadas 😳pic.twitter.com/XlTi8reXdb
The first flagrant foul of Steph Curry’s career 👀 pic.twitter.com/EKqaA8q62J— Happy Hour Hoops (@happyhourhoops1) November 12, 2025
