Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην Επανομή, το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών
Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην Επανομή, το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών
Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό νεκρού δελφινιού στους Νέους Επιβάτες, ακόμη ένα παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης
Νεκρό δελφίνι βρέθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, πεταμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.
Το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή από τη θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά, αντί να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, κάποιοι το απομάκρυναν και το άφησαν κοντά στα σκουπίδια, όπως μετέδωσε η τηλεόραση του Mega.
Εξαιτίας της κατάστασης αποσύνθεσης του ζώου, δεν ήταν εφικτό να μεταφερθεί για εξέταση, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Για λόγους δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του.
Σημειώνεται πως το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταγράφεται στην περιοχή, καθώς στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες. Σε αυτή την περίπτωση, είχε ενημερωθεί η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής και το ζώο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.
Το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή από τη θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά, αντί να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, κάποιοι το απομάκρυναν και το άφησαν κοντά στα σκουπίδια, όπως μετέδωσε η τηλεόραση του Mega.
Εξαιτίας της κατάστασης αποσύνθεσης του ζώου, δεν ήταν εφικτό να μεταφερθεί για εξέταση, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Για λόγους δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του.
Σημειώνεται πως το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταγράφεται στην περιοχή, καθώς στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες. Σε αυτή την περίπτωση, είχε ενημερωθεί η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής και το ζώο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα