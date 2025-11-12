Παναθηναϊκός: «Τρελάθηκε» ο Σλούκας μετά το φοβερό ντεμπούτο του Φαρίντ, φώναζε στα αποδυτήρια - Δείτε βίντεο
Ο αρχηγός των «πράσινων» τον καλωσόρισε φωνάζοντας «Manimal», που είναι και το ψευδώνυμο του νέου παίκτη του τριφυλλιού
Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχοντας στο σύνολο 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες σε 23 λεπτά.
Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 95-101 επί της Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός σέντερ πήγε στα αποδυτήρια και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του.
Χαρακτηριστική ήταν η υποδοχή από τον Κώστα Σλούκα, όπου ο αρχηγός των «πράσινων» τον καλωσόρισε φωνάζοντας «Manimal», που είναι και το ψευδώνυμο του νέου παίκτη του τριφυλλιού.
.@KennethFaried35 entered the lockers exactly how a #MANIMAL would do! 😤💪🏾— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/JgLPCoAcMx
