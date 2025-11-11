Οι Μάβερικς διώχνουν τον GM που έστειλε τον Ντόντσιτς στους Λέικερς
Ο Νίκο Χάρισον, ο άνθρωπος που «έτρεξε» την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ντάλας

Εννέα μήνες μετά την ανταλλαγή που προκάλεσε σοκ στον πλανήτη του NBA, ο άνθρωπος που αποδέχθηκε να αφήσει τον Λούκα Ντόντσιτς για να πάρει τον Αντόνιο Ντέιβις ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει το Ντάλας.

Ο Νίκο Χάρισον, General Manager των Μάβερικς, αποτελεί κόκκινο πανί για τους οπαδούς της ομάδας από την πρώτη στιγμή που έγινε η συγκεκριμένη ανταλλαγή, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν την ίδια του τη ζωή, θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Το βράδυ της Δευτέρας οι Μάβερικς ηττήθηκαν με 114-116 από τους Μιλγουόκι Μπακς και όλο το γήπεδο φώναζε για μία ακόμη φορά «Fire Nico» με τον Σαμς Σαράνια του ESPN να αποκαλύπτει ότι η απομάκρυνση του Χάρισον είναι ειλημμένη απόφαση του ιδιοκτήτη Πατρίκ Ντουμόντ και το μόνο που απομένει είναι η τυπική ανακοίνωση.

Μάλιστα όπως ανέφερε σε νέο ποστάρισμα του ο έγκυρος δημοσιογράφος, ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, παρακολουθώντας τον αγώνα με τους Μπακς δίπλα, δίπλα μ' έναν οπαδό της ομάδας του που φορούσε τη φανέλα με το Νο77 (το νούμερο του Ντόντσιτς), παραδέχθηκε μιλώντας μαζί του ότι η φυγή του Σλοβένου ήταν τεράστια λάθος και ουσιαστικά προανήγγειλε την απόλυση του Χάρισον.


Πέρα από την απόλυση του Χάρισον οι Μαβς αναμένεται να ανακοινώσουν ότι την ευθύνη της ομάδας μπάσκετ θα αναλάβουν οι Μάικλ Φίνλεϊ, Ματ Ρίτσαρντ.

