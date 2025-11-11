Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Οι Μάβερικς διώχνουν τον GM που έστειλε τον Ντόντσιτς στους Λέικερς
Ο Νίκο Χάρισον, ο άνθρωπος που «έτρεξε» την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ντάλας
Ο Νίκο Χάρισον, General Manager των Μάβερικς, αποτελεί κόκκινο πανί για τους οπαδούς της ομάδας από την πρώτη στιγμή που έγινε η συγκεκριμένη ανταλλαγή, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν την ίδια του τη ζωή, θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.
Το βράδυ της Δευτέρας οι Μάβερικς ηττήθηκαν με 114-116 από τους Μιλγουόκι Μπακς και όλο το γήπεδο φώναζε για μία ακόμη φορά «Fire Nico» με τον Σαμς Σαράνια του ESPN να αποκαλύπτει ότι η απομάκρυνση του Χάρισον είναι ειλημμένη απόφαση του ιδιοκτήτη Πατρίκ Ντουμόντ και το μόνο που απομένει είναι η τυπική ανακοίνωση.
BREAKING: The Dallas Mavericks and owner Patrick Dumont are expected to fire general manager Nico Harrison at a 10 am central time meeting on Tuesday, sources tell me and Tim MacMahon. pic.twitter.com/8ipXrhmvR9— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025
The Mavericks are firing Harrison nine months after the jarring and stunning Luka Doncic trade – a move for which Dumont took accountability and accepted as a mistake in a court-side interaction with a fan on Monday night. https://t.co/PDzeix8ZmM— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025
Πέρα από την απόλυση του Χάρισον οι Μαβς αναμένεται να ανακοινώσουν ότι την ευθύνη της ομάδας μπάσκετ θα αναλάβουν οι Μάικλ Φίνλεϊ, Ματ Ρίτσαρντ.
The Mavericks and Patrick Dumont have 10:30 am central time meetings to appoint executives Michael Finley and Matt Riccardi to lead basketball operations in interim, sources tell me and Tim MacMahon. https://t.co/VCjL55U0co— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2025
