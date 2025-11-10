Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
SPORTS
ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας θλάση

Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα μείνει εκτός δράσης για το επόμενο 20ημερο

Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
Ο ΠΑΟΚ έχασε το αήττητο του το βράδυ της Κυριακής μετά την ήττα του με 2-1 από τον Παναθηναϊκό, έχασε την κορυφή (τον προσπέρασε ο Ολυμπιακός), αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι χάνει για το επόμενο 20ημέρο τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο 74' με πρόβλημα στον δικέφαλο και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τριών εβδομάδων, ωστόσο η κατάσταση του θα εκτιμάται καθημερινά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να προλάβει τα ματς με την Κηφισιά (23/11) και τη  Μπραν (27/11), ωστόσο στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι ίσως καταφέρει να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.


