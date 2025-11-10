Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα μείνει εκτός δράσης για το επόμενο 20ημερο
Ο ΠΑΟΚ έχασε το αήττητο του το βράδυ της Κυριακής μετά την ήττα του με 2-1 από τον Παναθηναϊκό, έχασε την κορυφή (τον προσπέρασε ο Ολυμπιακός), αλλά το χειρότερο όλων είναι ότι χάνει για το επόμενο 20ημέρο τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο 74' με πρόβλημα στον δικέφαλο και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τριών εβδομάδων, ωστόσο η κατάσταση του θα εκτιμάται καθημερινά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να προλάβει τα ματς με την Κηφισιά (23/11) και τη Μπραν (27/11), ωστόσο στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι ίσως καταφέρει να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οπόια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α' προς β' βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες. #MrBreeze #Konstantelias #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tQvcZFg1H1— PAOK FC (@PAOK_FC) November 10, 2025
