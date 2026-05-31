Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αμερικής, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή - Δείτε βίντεο
Νέο περιστατικό θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής
Θραύση αγωγού ύδρευσης προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το πρωί της Κυριακής για τους οδηγούς που παραμένουν στην Αθήνα και βρέθηκαν στο κέντρο.
Πρόκειται για τμήμα αγωγού που περνά από την οδό Αμερικής. Λόγω της θραύσης, η Τροχαία διέκοψε για περίπου τρεις ώρες την κυκλοφορία στην οδό Αμερικής, από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στην περιοχή μετέβησαν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία λίγο πριν τις 12 αποκατέστησαν τη βλάβη.
