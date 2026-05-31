Παρέλαση της... παρηγοριάς για την Άρσεναλ: Μπορεί να μην πήρε το Champions League, αλλά γιόρτασε μαζί με 1,5 εκατ. φιλάθλους την κατάκτηση της Premier League, βίντεο και φωτογραφίες

🏆 @Arsenal's Premier League trophy parade is under way! — Premier League (@premierleague) May 31, 2026

🚨| The Champions of England storm the streets of London. 🏆🚍✨🔴⚪



Ο τελικός του Champions League δεν τους επέτρεψε να γιορτάσουν την επιτυχία την περασμένη εβδομάδα και όλοι ήλπιζαν αυτό να γίνει την Κυριακή (31/5) με δύο κούπες πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο.Τελικά η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα γιόρτασε το πρωτάθλημα και της ξέφυγε το Champions League αν και ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν.Οι φαν της Άρσεναλ γέμισαν τους δρόμους του Βορείου Λονδίνου και με καπνογόνα και κόρνες υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές.Ο Ντέγκλαν Ράις τοποθέτησε το τρόπαιο μπροστά στο πρώτο πούλμαν ενώ ακολουθούσαν και άλλα τρία με το επιτελείο, την ομάδα γυναικών και τους συγγενείς.Ο Γκάμπριελ, ο οποίος έχασε το κρίσιμο πέναλτι που σφράγισε την ήττα της Άρσεναλ από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League λίγες ώρες νωρίτερα, φορούσε μαύρο καπέλο και γυαλιά στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου καθώς οι κόρνες ηχούσαν, κόκκινος καπνός από φωτοβολίδες κάλυπτε τον ουρανό και θόρυβος κατέκλυζε το σκηνικό.