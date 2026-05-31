Παρέλαση της... παρηγοριάς για την Άρσεναλ: Μπορεί να μην πήρε το Champions League, αλλά γιόρτασε μαζί με 1,5 εκατ. φιλάθλους την κατάκτηση της Premier League, βίντεο και φωτογραφίες
Μια ημέρα μετά από την ήττα στον τελικό του Champions League οι πρωταθλητές Αγγλίας επέστρεψαν στο Λονδίνο για να πανηγυρίσουν την κούπα που κατέκτησαν μετά από 22 χρόνια
Εκεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας συγκεντρώθηκαν 1,5 εκατ. φίλαθλοί της!
Γιατί; Οι «Κανονιέρηδες» πριν από μια εβδομάδα στέφτηκαν πρωταθλητές στην Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004 όπου και είχαν κατακτήσει την κούπα αήττητοι.
🚨🚨La parade d’Arsenal est la plus grande parade de l’histoire du pays avec 1,5M de supporters présents. 🤯❤️🤍 pic.twitter.com/77gVePlDVM— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2026
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Metropolitan Police confirms that Arsenal's parade is the biggest ever parade held in the country.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 31, 2026
Ready to get the party started 🏆— Arsenal (@Arsenal) May 31, 2026
Time do Arsenal nas ruas de Londres comemorando o título da Premier League.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 31, 2026
Scenes in North London as Arsenal begin their Premier League title parade!❤️🔥 pic.twitter.com/GiAQOnzgng— BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2026
LONDON IS RED pic.twitter.com/4UrGncTkEr— P™ (@SemperFiArsenal) May 31, 2026
🏆 @Arsenal's Premier League trophy parade is under way! pic.twitter.com/NlCJyi73il— Premier League (@premierleague) May 31, 2026
🚨| The Champions of England storm the streets of London. 🏆🚍✨🔴⚪— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) May 31, 2026
Ο τελικός του Champions League δεν τους επέτρεψε να γιορτάσουν την επιτυχία την περασμένη εβδομάδα και όλοι ήλπιζαν αυτό να γίνει την Κυριακή (31/5) με δύο κούπες πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο.
Τελικά η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα γιόρτασε το πρωτάθλημα και της ξέφυγε το Champions League αν και ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν.
Οι φαν της Άρσεναλ γέμισαν τους δρόμους του Βορείου Λονδίνου και με καπνογόνα και κόρνες υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές.
Ο Ντέγκλαν Ράις τοποθέτησε το τρόπαιο μπροστά στο πρώτο πούλμαν ενώ ακολουθούσαν και άλλα τρία με το επιτελείο, την ομάδα γυναικών και τους συγγενείς.
Ο Γκάμπριελ, ο οποίος έχασε το κρίσιμο πέναλτι που σφράγισε την ήττα της Άρσεναλ από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League λίγες ώρες νωρίτερα, φορούσε μαύρο καπέλο και γυαλιά στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου καθώς οι κόρνες ηχούσαν, κόκκινος καπνός από φωτοβολίδες κάλυπτε τον ουρανό και θόρυβος κατέκλυζε το σκηνικό.
