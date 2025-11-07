Νόβακ Τζόκοβιτς: Στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, έτοιμος για τον 101ο τίτλο του ο Νόλε - Βίντεο





Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε όχι και τόσο εύκολα με 6-3,6-4 του Γερμανού Γιάνικ Χάνφμαν και θα παίξει το Σάββατο (17:00) στο Telekom Center Athens για τον τίτλο στο 1ο τουρνουά της Αθήνας κόντρα στο νικητή του αγώνα του Μουζέτι με τον Κόρντα.



Clinical 🙌@DjokerNole hits the ground running and takes the opening set 6-3 against Yannick Hanfmann!#HellenicChampionship pic.twitter.com/dLzZ9sDE81 — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2025



Ο Νόλε θα διεκδικήσει στην Αθήνα τον 101ο τίτλο της καριέρας του στον 144ο τελικό του. Αυτός θα είναι ο 3ος του τελικός στη σεζόν μετά από αυτούς σε Μαϊάμι και Γενεύη.







The No.1 seed is through to the #HellenicChampionship final after beating Hanfmann 6-3 6-4 👌 pic.twitter.com/wY0SJzyUhX — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2025

« Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο », είπε ο Τζόκοβιτς στο κοινό. « Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό court, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω μένω έκπληκτος. Έχω παίξει σε μερικές από τις πιο όμορφες κλειστές αρένες του κόσμου, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι αυτή είναι μία από τις τρεις καλύτερες στις οποίες έχω παίξει ποτέ ».





Ο Νόλε ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και "έσπασε» το σερβίς του Γερμανού στο 6ο γκέιμ για να κάνει με μπρέικ το 4-2. Πάτησε πάνω σ' αυτό και καθάρισε το σετ.



Στο 2ο ο Γερμανός έκανε πρώτος μπρέικ για το 3-1 αλλά ο Νόλε επέστρεψε. Κέρδισε 4 σερί γκέιμ και έφτασε στο 5-3 για να κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο σερβίς του.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 79'.