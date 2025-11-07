Νόβακ Τζόκοβιτς: Στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, έτοιμος για τον 101ο τίτλο του ο Νόλε - Βίντεο
Νόβακ Τζόκοβιτς Τένις

Ο Σέρβος θα παίξει το Σάββατο (17:00) στον τελικό αφού απέκλεισε 2-0 σετ τον Χάνφμαν

Στον τελικό του Hellenic Championship της Αθήνας προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε όχι και τόσο εύκολα με 6-3,6-4 του Γερμανού Γιάνικ Χάνφμαν και θα παίξει το Σάββατο (17:00) στο Telekom Center Athens για τον τίτλο στο 1ο τουρνουά της Αθήνας κόντρα στο νικητή του αγώνα του Μουζέτι με τον Κόρντα. 

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα 
Ο Νόλε θα διεκδικήσει στην Αθήνα τον 101ο τίτλο της καριέρας του στον 144ο τελικό του.  Αυτός θα είναι ο 3ος του τελικός στη σεζόν μετά από αυτούς σε Μαϊάμι και Γενεύη. 
«Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο», είπε ο Τζόκοβιτς στο κοινό. «Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό court, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω μένω έκπληκτος. Έχω παίξει σε μερικές από τις πιο όμορφες κλειστές αρένες του κόσμου, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι αυτή είναι μία από τις τρεις καλύτερες στις οποίες έχω παίξει ποτέ».


O αγώνας 

Ο Νόλε ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και "έσπασε» το σερβίς του Γερμανού στο 6ο γκέιμ για να κάνει με μπρέικ το 4-2. Πάτησε πάνω σ' αυτό και καθάρισε το σετ. 

Στο 2ο ο Γερμανός έκανε πρώτος μπρέικ για το 3-1 αλλά ο Νόλε επέστρεψε. Κέρδισε 4 σερί γκέιμ και έφτασε στο 5-3 για να κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο σερβίς του. 

Ο αγώνας είχε διάρκεια 79'.



