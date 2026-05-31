Μιλουτίνοφ για την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό: «Γι’ αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο T-Center και μια εβδομάδα μετά τον τελικό ανέβασε το μήνυμά του στα social media
O Ολυμπιακός πριν από μια εβδομάδα κέρδιζε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του T-Center και κατακτούσε τη Euroleague. Ένας από τους πυλώνες της επιτυχίας είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος μέσα στη χρονιά ήταν στην κορυφαία πεντάδα της κανονικής περιόδου.
Ο Σέρβος σέντερ πριν από λίγες ώρες ανέβασε το δικό του μήνυμα στα social media για την κατάκτηση της κούπας και σημείωσε πως γι' αυτό επέστρεψε στον Ολυμπιακό.
Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ
«Η νίκη εκείνης της φωνής μέσα μου που αρνιόταν να τα παρατήσει όταν πονούσε. Ένα στέμμα για τον Σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ. Γι’ αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν... και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η "ερυθρόλευκή" μου οικογένεια».
