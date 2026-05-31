Τέσσερις συλλήψεις στο Ρέθυμνο: Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, όπλα και 32.800 ευρώ
Ρέθυμνο Συλλήψεις Ναρκωτικά Όπλα Αστυνομία Ζωοκλοπή

Βρέθηκαν και δενδρύλλια κάνναβης - Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 61, 53, 23, 20 ετών

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, για ναρκωτικά, όπλα και ζωοκλοπή.

Αστυνομικοί της διεύθυνσης αστυνομίας Ρεθύμνου, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, περιβάλλοντες χώρους και ποιμνιοστάσια και συνέλαβαν τέσσερεις ημεδαπούς 61, 53, 23, 20 ετών, κατηγορούμενους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και ζωοκλοπές.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου
860 γραμμάρια κάνναβης
5 κυνηγετικά όπλα
Πιστόλι με τρεις 3 γεμιστήρες
Τυφέκιο
2 ζυγαριές
Χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίσης σε αγροτεμάχιο πλησίον οικίας βρέθηκαν να καλλιεργούνται τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος, σχηματίστηκε δικογραφία για την αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.

