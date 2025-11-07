Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Τζόκοβιτς μαθαίνει ελληνικά: «Θέλω να κάνω συζήτηση, είναι ένδειξη σεβασμού»
Ο Τζόκοβιτς μαθαίνει ελληνικά: «Θέλω να κάνω συζήτηση, είναι ένδειξη σεβασμού»
Μιλώντας σε Σέρβους δημοσιογράφους, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε την επιθυμία του να μάθει καλύτερα την ελληνική γλώσσα
Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με την Ελλάδα, εξέφρασε την πρόθεσή του να εμβαθύνει στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
«Δεν έχω το λεξιλόγιο που χρειάζεται για μια συζήτηση», παραδέχτηκε αρχικά ο 38χρονος Σέρβος. «Είναι μόνο μερικές λέξεις. Υπάρχουν μερικές βασικές εκφράσεις: "Τι κάνεις;", "Καλά, ευχαριστώ", "Καλημέρα"».
Ο Τζόκοβιτς εξήγησε ότι η προσπάθειά του αυτή αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τον τόπο που τον φιλοξενεί:
«Αγαπώ την Ελλάδα και με αυτή την έννοια έχω μάθει λίγα. Πιστεύω ότι είναι στοιχειώδης ένδειξη σεβασμού προς τον οικοδεσπότη, στην προκειμένη περίπτωση τους Έλληνες, που είναι οικοδεσπότες μου και της οικογένειάς μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς να έρθεις πιο κοντά στους ανθρώπους».
Ο Σέρβος τενίστας δήλωσε ότι, αν βρει τον απαιτούμενο χρόνο, θα ήθελε να μπορεί να κάνει μια κανονική συζήτηση στα ελληνικά, καθώς αγαπά τις γλώσσες, ενώ σημείωσε πως το πόσο χρόνο θα περνάει στη χώρα θα επηρεάσει και το πόσο γρήγορα θα μάθει.
Συγκέντρωση της οικογένειας στην Αθήνα
Ο Τζόκοβιτς αναφέρθηκε και στη συγκινητική παρουσία όλης της οικογένειάς του στην Αθήνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και καιρό:
«Είναι η πρώτη φορά που είμαστε όλοι εδώ. Είναι πραγματικά ωραίο συναίσθημα. Αυτές είναι οι στιγμές που έχουν σημασία και μένουν στη μνήμη. Αυτές είναι οι στιγμές που περνάς με τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή σου».
Μάλιστα, εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία του μικρότερου αδελφού του, Μάρκο, στο γήπεδο: «Ο Μάρκο με εξέπληξε. Ήξερα ότι ερχόταν, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει στο γήπεδο... Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ».
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
«Δεν έχω το λεξιλόγιο που χρειάζεται για μια συζήτηση», παραδέχτηκε αρχικά ο 38χρονος Σέρβος. «Είναι μόνο μερικές λέξεις. Υπάρχουν μερικές βασικές εκφράσεις: "Τι κάνεις;", "Καλά, ευχαριστώ", "Καλημέρα"».
Ο Τζόκοβιτς εξήγησε ότι η προσπάθειά του αυτή αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τον τόπο που τον φιλοξενεί:
«Αγαπώ την Ελλάδα και με αυτή την έννοια έχω μάθει λίγα. Πιστεύω ότι είναι στοιχειώδης ένδειξη σεβασμού προς τον οικοδεσπότη, στην προκειμένη περίπτωση τους Έλληνες, που είναι οικοδεσπότες μου και της οικογένειάς μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς να έρθεις πιο κοντά στους ανθρώπους».
Ο Σέρβος τενίστας δήλωσε ότι, αν βρει τον απαιτούμενο χρόνο, θα ήθελε να μπορεί να κάνει μια κανονική συζήτηση στα ελληνικά, καθώς αγαπά τις γλώσσες, ενώ σημείωσε πως το πόσο χρόνο θα περνάει στη χώρα θα επηρεάσει και το πόσο γρήγορα θα μάθει.
Συγκέντρωση της οικογένειας στην Αθήνα
Ο Τζόκοβιτς αναφέρθηκε και στη συγκινητική παρουσία όλης της οικογένειάς του στην Αθήνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και καιρό:
«Είναι η πρώτη φορά που είμαστε όλοι εδώ. Είναι πραγματικά ωραίο συναίσθημα. Αυτές είναι οι στιγμές που έχουν σημασία και μένουν στη μνήμη. Αυτές είναι οι στιγμές που περνάς με τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή σου».
Μάλιστα, εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία του μικρότερου αδελφού του, Μάρκο, στο γήπεδο: «Ο Μάρκο με εξέπληξε. Ήξερα ότι ερχόταν, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει στο γήπεδο... Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ».
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα