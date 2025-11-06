Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Τότεναμ και Λίβερπουλ ετοιμάζουν κίνηση για τον Κουλιεράκη
Όπως αποκαλύπτει το TBR Football οι δύο ομάδες της Premier League παρακολουθούν στενά τον διεθνή κεντρικό αμυντικό της Βόλφσμπουργκ
Μπορεί η Βόλφσμπουργκ να μη διανύει και την καλύτερη σεζόν της στη Bundesliga καθώς είναι μόλις στην 12η θέση της βαθμολογίας με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες, αλλά ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.
Η Λίβερπουλ από το περασμένο καλοκαίρι είχε ακουστεί ότι παρακολουθούσε στενά την περίπτωση του χωρίς όμως να καταθέσει επίσημη πρόταση. Τώρα όμως όπως αποκαλύπτει το TBR Football πέρα από τους «κόκκινους» στο κόλπο έχει μπει και η Τότεναμ.
Οι Λονδρέζοι ναι μεν έχουν τους Κούτι Ρομέρο, Μίκι Φαν Ντε Φεν ως βασικούς, τον Ρουμάνο Ράντου Ντράγκουσιν (που επανέρχεται μετά τον τραυματισμό του) και τον 17χρονο Κροάτη Λούκα Βούσκοβιτς (που παίζει δανεικός στο Αμβούργο), αλλά η ηλικία του Κουλιεράκη (είναι μόλις 21 χρονών) και τα όσα κάνει στη Bundesliga δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους Σπερς που θέλουν έναν δεύτερο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό..
«Ο Κουλιεράκης τραβάει την προσοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ψύχραιμος, αριστεροπόδαρος και αμυντικοί με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν πάντα μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει πραγματικά.», αναφέρει o επικεφαλής συντάκτης του TBR Football, Γκρέιμ Μπέιλι, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον αφορά πιθανή μεταγραφή τώρα τον χειμώνα, ενώ στο κείμενο γίνεται και στατιστική σύγκριση της τελευταίας χρονιάς του Φαν Ντε Φεν στη Βόλφσμπουργκ (καθώς και ο Ολλανδός αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια από τη γερμανική ομάδα) με την πρώτη του Κουλιεράκη.
Και παρόλο που σημειώνεται ότι ο Έλληνας αμυντικός δεν έχει την ταχύτητα του πανύψηλου Ολλανδού, τονίζουν ότι υπερέχει σχεδόν σε όλες τις αμυντικές κατηγορίες έχοντας περισσότερες κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, κοψίματα και επεμβάσεις. Ότι δηλαδή θέλει ένας προπονητής από τον κεντρικό αμυντικό του.
