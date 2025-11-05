Με 32 πόντους του Ράιτ Φόρμαν ο Ηρακλής 85-71 τη Νιούκαστλ

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην European North Basketball League πέτυχε ο Ηρακλής, ο οποίος είχε σε τεράστιο βράδυ τον Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν και επικράτησε με 85-71 των Νιουκάστλ Ιγκλς στο Ιβανώφειο.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 32 πόντους, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ αλλά και 5 λάθη, έχοντας 6/7 τρίποντα και έκανε τα πράγματα απλά για την ομάδα του.









Ντεμπούτο με νίκη για τον Ζόραν Λούκιτς στον πάγκο του Γηραιού.

Ηραλής - Νιουκάστλ Ιγκλς: Ο αγώνας

Από την αρχή ως το τέλος, το παιχνίδι είχε την υπογραφή του Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν. Ο γκαρντ του Ηρακλή μπήκε με μεγάλα κέφια, είχε 17 πόντους στο ημίχρονο και δεν μπορούσαν οι παίτκες της Νιουκάστλ να τον σταματήσουν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού



Οι Θεσσαλονικείς πήραν από νωρίς προβάδισμα στην αναμέτρηση, αλλά η Νιουκάστλ αντέδρασε. Το 30-21 του 13ου λεπτού μετατράπηκε σε 35-39, μετά από ένα τρίποντο του Τέιλορ (18'). Όμως η τριάδα των Ράιτ Φόρμαν, Γουέρ και Φάντερμπερκ άλλαξε και πάλι τη ροή της αναμέτρησης. Ένα ακόμα μεγάλο σουτ από τον γκαρντ του Ηρακλή έγραψε το 55-48 (34'), με τον Ηρακλή να κλείνει στο +6 (61-55) το τρίτο δεκάλεπτο.

Μέχρι να έρθει η... έκρηξη στο τελευταίο πεντάλεπτο, εκεί όπου ο Ηρακλής βρήκε τρίποντα από αρκετούς παίκτες (Μωραΐτης, Σίλας) και ξέφυγε (80-65, 39') για να φτάσει ως τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 43-42, 61-55, 85-71

MVP: Φυσικά ο απίθανος Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν με 13/19 εντός παιδιάς (6/7 3π.), 32 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη σε 29'31''.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μάτσεο Τζακ πέτυχε 23 πόντους και μάζεψε άλλα 3 ριμπάουντ σε 35 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 12/21 τρίποντα του Ηρακλή.



