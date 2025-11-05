Περιστέρι - Μπιλμπάο 64-86: Πήραν τη διαφορά και την πρωτιά οι Βάσκοι

Δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τη διαφορά που ήθελε για να είναι πρώτο στον όμιλο σε περίπτωση ισοβαθμίας το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ηττήθηκε με από τη Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 3-1 στον όμιλο του Europe Cup. Ωστόσο οι Βάσκοι είναι από πάνω στην ισοβαθμία, αφού οι Περιστεριώτες είχαν νικήσει με τρεις πόντους στην Ισπανία.

Για τους νικητές ο Φρέι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Στους 17 σταμάτησε ο Γιαβόρσκι. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Καρντένας είχε 17 πόντους και ο Νίκολς τελείωσε με 16 πόντους.







Περιστέρι - Μπιλμπάο: Το ματς

To Περιστέρι προηγήθηκε με 10-4 νωρίς στο ματς χάρη στον Πέιν. Αλλά μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου η Μπιλμπαό πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 12-19 στο 8' με το καλάθι του Φρέι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την περιόδο, αφού ο Νίκολς μείωσε σε 19-21.

Ο Αμπερκρόμπι με δύο βολές έκανε το 32-37, ενώ ο Τζαγουόρσκι σκόραρε για το 34-41 στο 18'. Οι Βάσκοι με τον Φρέι ξέφυγαν με 50-61 στο τρίτο δεκάλεπτο. O Noρμάντας σκόραρε για τρεις στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έκανε το 54-67. Η Μπιλμπάο ανέβασε την απόδοση της και με τον Μπαγκαγιόκο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 60-80 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Μπιλμπάο βρίσκεται πια κοντά στην πρώτη θέση, αφού οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου είναι πολύ κάτω σε ποιότητα.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86.



