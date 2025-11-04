Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης και όλα τα ματς του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης και όλα τα ματς του Champions League
Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα με πολύ ενδιαφέροντες αγώνες
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι ασφυκτικά γεμάτο σήμερα με τους ευρωπαϊκούς αγώνες να επιστρέφουν.
Φυσικά στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο την PSV Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα τη βάλει στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στις 17:00 είναι ο αγώνας των δύο ομάδων για το UEFA Youth League.
Πολύ σπουδαίο παιχνίδι έχει σήμερα στο Λίβερπουλ καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης η οποία το τελευταίο διάστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11/2025):
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup
Φυσικά στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο την PSV Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα τη βάλει στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στις 17:00 είναι ο αγώνας των δύο ομάδων για το UEFA Youth League.
Πολύ σπουδαίο παιχνίδι έχει σήμερα στο Λίβερπουλ καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης η οποία το τελευταίο διάστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11/2025):
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup
21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup
21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα