Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης και όλα τα ματς του Champions League

SPORTS
Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα με πολύ ενδιαφέροντες αγώνες

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι ασφυκτικά γεμάτο σήμερα με τους ευρωπαϊκούς αγώνες να επιστρέφουν.

Φυσικά στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο την PSV Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα τη βάλει στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στις 17:00 είναι ο αγώνας των δύο ομάδων για το UEFA Youth League.

Πολύ σπουδαίο παιχνίδι έχει σήμερα στο Λίβερπουλ καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης η οποία το τελευταίο διάστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11/2025):

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

