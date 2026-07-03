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Τέλος από την Εθνική Γερμανίας ο Νάγκελσμαν, η ομοσπονδία κάθεται στο τραπέζι με τον Κλοπ για να τον πείσει να αναλάβει
Τέλος από την Εθνική Γερμανίας ο Νάγκελσμαν, η ομοσπονδία κάθεται στο τραπέζι με τον Κλοπ για να τον πείσει να αναλάβει
Μετά την παραίτηση του νεαρού προπονητή από τα «Πάντσερ» η ποδοσφαιρική ομοσπονδία αναμένεται να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατό για να πείσει τον Γιούργκεν Κλοπ να αναλάβει
Τέσσερις ημέρες μετά τον ταπεινωτικό αποκλεισμό της Γερμανίας στον γύρο των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παραγουάη, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραιτήθηκε από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, όπως αναφέρουν σήμερα (3/7) το πρωί, αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild και το Sky Sports, ο Νάγκελσμαν, του οποίου το συμβόλαιο ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αποδέχτηκε το αίτημα της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να παραιτηθεί από την θέση που κατείχε από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Η πρόταση τού έγινε την Πέμπτη μετά από μια τρίωρη συνάντηση για την ανάλυση της τελευταίας αποτυχίας της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η αναζήτηση του διαδόχου του Νάγκελσμαν (38 ετών) θα πρέπει ν΄αρχίσει άμεσα, με τον Γιούργκεν Κλοπ (59 ετών) να είναι το μεγάλο φαβορί.
Μετά από επιτυχημένες περιόδους ως προπονητής της Μάιντς και της Ντόρτμουντ, ο Κλοπ έγινε θρύλος στην Λίβερπουλ, κατακτώντας τον τίτλο της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ το 2020, τερματίζοντας μια 30ετή ξηρασία, έναν χρόνο μετά τον θρίαμβο της στο Champions League.
Τον Ιανουάριο του 2024, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, εννέα χρόνια αφότου εντάχθηκε στους Reds το φθινόπωρο του 2015.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, έχει συμβόλαιο με την Red Bull ως Παγκόσμιος Διευθυντής Ποδοσφαίρου, επιβλέποντας τους διάφορους συλλόγους που ανήκουν στην αυστριακή μάρκα ενεργειακών ποτών.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο διάδοχος του Νάγκελσμαν είναι τεράστια, καθώς η Γερμανία έχει υποστεί τρεις μνημειώδεις ταπεινώσεις στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου: δύο αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο το 2018 και το 2022, και έναν αποκλεισμό από τον γύρο των 32 πριν από τέσσερις ημέρες στο Φόξμπορο, κοντά στη Βοστώνη, εναντίον της Παραγουάης (1-1, 4-3 στα πέναλτι).
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild και το Sky Sports, ο Νάγκελσμαν, του οποίου το συμβόλαιο ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αποδέχτηκε το αίτημα της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να παραιτηθεί από την θέση που κατείχε από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Η πρόταση τού έγινε την Πέμπτη μετά από μια τρίωρη συνάντηση για την ανάλυση της τελευταίας αποτυχίας της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η αναζήτηση του διαδόχου του Νάγκελσμαν (38 ετών) θα πρέπει ν΄αρχίσει άμεσα, με τον Γιούργκεν Κλοπ (59 ετών) να είναι το μεγάλο φαβορί.
Μετά από επιτυχημένες περιόδους ως προπονητής της Μάιντς και της Ντόρτμουντ, ο Κλοπ έγινε θρύλος στην Λίβερπουλ, κατακτώντας τον τίτλο της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ το 2020, τερματίζοντας μια 30ετή ξηρασία, έναν χρόνο μετά τον θρίαμβο της στο Champions League.
Τον Ιανουάριο του 2024, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, εννέα χρόνια αφότου εντάχθηκε στους Reds το φθινόπωρο του 2015.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, έχει συμβόλαιο με την Red Bull ως Παγκόσμιος Διευθυντής Ποδοσφαίρου, επιβλέποντας τους διάφορους συλλόγους που ανήκουν στην αυστριακή μάρκα ενεργειακών ποτών.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο διάδοχος του Νάγκελσμαν είναι τεράστια, καθώς η Γερμανία έχει υποστεί τρεις μνημειώδεις ταπεινώσεις στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου: δύο αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο το 2018 και το 2022, και έναν αποκλεισμό από τον γύρο των 32 πριν από τέσσερις ημέρες στο Φόξμπορο, κοντά στη Βοστώνη, εναντίον της Παραγουάης (1-1, 4-3 στα πέναλτι).
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