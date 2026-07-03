Οκτώ παίκτες της Εθνικής Τυνησίας θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ: Σε μολυσμένο κρέας το αποδίδουν οι Αφρικανοί

Αντίθετα, εάν δεν τεκμηριωθεί η συγκεκριμένη εξήγηση, το άτυπο εύρημα μετατρέπεται σε επίσημη υπόθεση παραβίασης των κανονισμών αντιντόπινγκ.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τυνησίας, οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές και οι σύλλογοί τους έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε ακόμη και συγκεκριμένο εστιατόριο στο Μοντερέι.Μέχρι στιγμής, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η πιθανότερη αιτία των ευρημάτων είναι η κατανάλωση μολυσμένου κρέατος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις στους παίκτες.