Υποκλίθηκε στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου ο Γιασικεβίτσιους, τι είπε για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον ΠΑΟ

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα είναι αυτές τις ημέρες ο Σάρας Γιασικεβίτσιους και πολλοί σπουδαίοι προπονητές μπάσκετ.Ο λόγος είναι το συνέδριο προπονητών της Euroleague το οποίο φιλοξενείται και φέτος στο T-Center. Ο Λιθουανός τεχνικός επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και έδειξε για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του προς τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο.Ο Σάρας στάθηκε με σεβασμό μπροστά στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου και στη συνέχεια υποκλίθηκε στον άνθρωπο που το 2007 τον έφερε στον Παναθηναϊκό.Ο Λιθουανός ήταν μέλος της ομάδας του ΠΑΟ από το 2007 έως το 2010 και κατέκτησε τη Euroleague του 2009. Πάντα είχε καλές σχέσεις με την ομάδα και τον κόσμο της και χάρηκε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.«Είναι τόσο φυσιολογικό να σκέφτεσαι τον Ζέλικο στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Την έχω πολλά χρόνια αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, που είναι πολύ φυσιολογικό. Σαν να μην έφυγε ποτέ», είπε σε συνέντευξή του στη NOVA.Επίσης σχολίασε την απόφαση του Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει τον Άρη και την άνοδο του ΠΑΟΚ: «Ο Μπίλι ήθελε να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ανέλαβε ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι συναρπαστικό. Ομοίως και για τον ΠΑΟΚ (σ.σ. ο Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου). Το ελληνικό μπάσκετ γυρίζει πάνω από δέκα χρόνια γύρω από δύο ομάδες (σ.σ. Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός). Είναι σπουδαία εξέλιξη για το ελληνικό κοινό. Η Θεσσαλονίκη έχει απίθανη μπασκετική κοινότητα. Το περιμένουν τόσο καιρό. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό».