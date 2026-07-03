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Μουντιάλ 2026: Στα χέρια πιάστηκαν μέλος της αποστολής της Αιγύπτου κι αστυνομικός στο Ντάλας για μια φωτογραφία, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Στα χέρια πιάστηκαν μέλος της αποστολής της Αιγύπτου κι αστυνομικός στο Ντάλας για μια φωτογραφία, βίντεο
Η ένταση ξεκίνησε όταν ποδοσφαιριστές της ομάδας σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία με έναν μικρό φίλαθλο που τους περίμενε στο ξενοδοχείο
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Ντάλας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Αυστραλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
Η ένταση ξεκίνησε όταν ποδοσφαιριστές της ομάδας σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία με έναν μικρό φίλαθλο που τους περίμενε στο ξενοδοχείο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής πλησιάζει τον παίκτη, ο αστυνομικός αντιδρά και σπεύδει να τον απομακρύνει. Στη συνέχεια εκτυλίσσεται έντονος διάλογος, ενώ με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, την ώρα που ο άνδρας της αστυνομίας του Ντάλας φαίνεται να βάζει το χέρι του πάνω στη θήκη με το όπλο του.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρέμβαση της αμερικανικής αστυνομίας προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Ιμπραΐμ Χασάν.
Το περιστατικό τελικά δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ η αποστολή της Αιγύπτου συνέχισε κανονικά την προετοιμασία της ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Αυστραλία.
Η ένταση ξεκίνησε όταν ποδοσφαιριστές της ομάδας σταμάτησαν για να βγάλουν φωτογραφία με έναν μικρό φίλαθλο που τους περίμενε στο ξενοδοχείο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής πλησιάζει τον παίκτη, ο αστυνομικός αντιδρά και σπεύδει να τον απομακρύνει. Στη συνέχεια εκτυλίσσεται έντονος διάλογος, ενώ με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, την ώρα που ο άνδρας της αστυνομίας του Ντάλας φαίνεται να βάζει το χέρι του πάνω στη θήκη με το όπλο του.
Δείτε βίντεο
Egyptian team staff clash with U.S. police officers during the World Cup in Dallas— Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026
🇺🇸🇪🇬 pic.twitter.com/gfM8aFGa9y
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρέμβαση της αμερικανικής αστυνομίας προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Ιμπραΐμ Χασάν.
Το περιστατικό τελικά δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ η αποστολή της Αιγύπτου συνέχισε κανονικά την προετοιμασία της ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Αυστραλία.
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