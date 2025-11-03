Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Γνωστός ατζέντης συνελήφθη γιατί απείλησε με όπλο ποδοσφαιριστή ομάδας της Premier League
Όπως αποκαλύπτει η Sun το περιστατικό συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα και να επιβάλλει περιοριστικούς όρους στον ύποπτο
Μια είδηση σοκ έφερε στη δημοσιότητα σήμερα η Sun, καθώς όπως αποκάλυψε το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου, διάσημος ατζέντης ποδοσφαιριστών (στους πελάτες του υπάρχει και εν ενεργεία Άγγλος διεθνής) απείλησε με όπλο γνωστό ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα της Premier League και εκείνη την ώρα περπατούσε μαζί μ' έναν φίλο του.
Τόσο το όνομα του ατζέντη, όσο και του ποδοσφαιριστή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά η αστυνομία επιβεβαίωσε το συμβάν, χωρίς ωστόσο να έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής ποινική δίωξη.
Σύμφωνα με τις αρχές ο ατζέντης όταν συναντήθηκε με τον ποδοσφαιριστή και τον φίλο του, έβγαλε το όπλο του και απείλησε τον πρώτο, ενώ φέρεται έκανε το ίδιο και στον φίλο του.
Ο ποδοσφαιριστής μετά από επαφή με την ομάδα του κατήγγειλε το γεγονός και την επομένη, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην έπαυλη του μεγαλοατζέντη ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Παράλληλα του απαγορεύτηκε να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, να πλησιάζει το προπονητικό κέντρο της ομάδας που αγωνίζεται, ενώ του απαγορεύτηκαν και τα ταξίδια στο εξωτερικό καθώς κρίθηκε ύποπτος φυγής.
«Ήταν ένα τρομακτικό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρο τον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο παίκτης ήταν σοκαρισμένος – να απειλείσαι με όπλο είναι εφιαλτικό. Ενήργησε σωστά αναφέροντας αμέσως το συμβάν, τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και για να ξεκινήσει η έρευνα», ανέφερε ανώνυμη πηγή με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να παραδέχεται ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση.
