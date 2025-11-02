Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ξέμεινε από σέντερ ο Παναθηναϊκός: Θλάση ο Γιούρτσεβεν - Ετοιμάζουν μεταγραφή οι πράσινοι
Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό, αφού τραυματίστηκε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν - Στη θέση του σέντερ πλέον υπάρχει μόνο ο Κόυζέλογλου ο οποίος δεν υπολογιζόταν για την Euroleague
Χωρίς πεντάρι θα αναγκαστεί να παίξει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Γιούρτσεβεν, καθώς ταλαιπωρείται από θλάση στον αριστερό προσαγωγό.
Μετά τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς δεν υπολογίζεται για τρεις περίπου εβδομάδες και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Κάτι που δένει κόμπο τα χέρια του Έργκιν Άταμαν στη θέση του σέντερ, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Ντίνος Μήτογλου.
Όπερ και σημαίνει ότι δεύτερο πεντάρι θα υπολογίζεται πλέον ο Χουάντσο Ερνανγκομεθ με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να επιστρέφει από τον τραυματισμό του στο δάχτυλο και να δίνει και εκείνος κάποιες βοήθειες για μερικά λεπτά.
Είναι λογικό πως οι πράσινοι θα κινηθούν άμεσα για σέντερ, ώστε να καλύψουν το κενό μέχρι ο Λεσόρ να επιστρέψει.
