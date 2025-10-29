Περιστέρι - Μπρνο 87-75: Συνεχίζει αήττητο στο Europe Cup - Βίντεο

Συνεχίζει απτόητο το Περιστέρι στην Ευρώπη. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε της Μπρνο για την τρίτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και έτσι πήγε στο 3-0. Πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς του Σαββάτου στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου κόντρα στην αήττητη στα 7 τελευταία ματς της, ΑΕΚ.

Οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» έδειξαν την ανωτερότητα τους σε όλο το ματς και συνεχίζουν στην προσπάθεια τους για να φτάσουν στην πρώτη θέση του ομίλου στο τέλος, καθώς έχουν κάνει και το μεγάλο διπλό. Oι Τσέχοι με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 1-2 στον όμιλο.

Ο Φαν Τούμπεργκεν είχε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολς πρόσθεσε 22 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη ο Γουίλιαμς είχε 29 πόντους.

Περιστέρι - Μπρνο: Το ματς

Το Περιστέρι κρατούσε μια διαφορά ασφαλείας σε όλο το ματς και πήγε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το σκορ στο 58-49. Το τρίποντο του Καρντένας στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έγραψε το 61-50 για τους γηπεδούχους.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να ελέγχουν το ματς και με τον Πέιν έκανε το 83-72, 1:30 για το τέλος. Ο Φαν Τούμπεργκεν έγραψε το 85-75 στο 39' και κλείδωσε τη δίκαιη νίκη του Περιστερίου, το οποίο συνεχίζει στον δρόμο των επιτυχιών

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75

MVP... ο Φαν Τούμπεργκεν με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 29 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν το 9/13 σουτ του Φαν Τούμπεργκεν.









