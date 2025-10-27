Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Προς sold out το Ολυμπιακός - Άρης: Έχουν «φύγει» 28.000 εισιτήρια
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο στις 20:00 στο Καραϊσκάκη
Η νίκη επί της ΑΕΚ «ζέστανε» τον κόσμο του Ολυμπιακού και έξι ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Άρη έχουν... φύγει ήδη 28.000 εισιτήρια.
Το ματς της 9ης ημέρας της Stoiximan Super League 1 έχει οριστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 20:00 και οδεύει ολοταχώς για sold out.
Αυτό έχει συμβεί στα προηγούμενα 15 παιχνίδια του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη (29/10, 17:30) με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο ενώ την Τρίτη (4/11, 22:00) υποδέχεται την Αϊντχόφεν για το Champions League.
