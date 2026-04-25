Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Serie A, Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0: Εμφατική νίκη και άνοδος στη δεύτερη θέση, δείτε τα γκολ
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τους "παρτενοπέι" με ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ, Ντε Μπρόινε και Άλισον Σάντος
Μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες και το έκανε με εμφατικό τρόπο, συντρίβοντας την Κρεμονέζε με 4-0 στο "Diego Maradona" στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Serie A.
Οι "παρτενοπέι" που ανέβηκαν με το τρίποντο μόνοι τους στη δεύτερη θέση, είχαν εξαιρετική εικόνα στο πρώτο μέρος όπου σημείωσαν τρία γκολ με τους ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ και Ντε Μπρόινε, για να ακολουθήσει άλλο ένα τέρμα απ' τον Άλισον Σάντος στο 52'. Στο 83' ο ΜακΤόμινεϊ απέτυχε να νικήσει απ' την άσπρη βούλα τον Αουντέρο της Κρεμονέζε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3' ΜακΤόμινεϊ, 45' Χόιλουντ, 45'+3' Ντε Μπρόινε, 52' Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 25/04
Μπολόνια-Ρόμα 25/04
Βερόνα-Λέτσε 25/04
Φιορεντίνα-Σασουόλο 26/04
Τζένοα-Κόμο 26/04
Τορίνο-Ίντερ 26/04
Μίλαν-Γιουβέντους 26/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)
Ίντερ 78
Νάπολι 69 -34αγ.
Μίλαν 66
Γιουβέντους 63
Κόμο 58
Ρόμα 58
Αταλάντα 54
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47
Σασουόλο 45
Ουντινέζε 43
Τορίνο 40
Τζένοα 39
Πάρμα 39
Φιορεντίνα 36
Κάλιαρι 33
Κρεμονέζε 28 -34αγ.
Λέτσε 28
Βερόνα 18
Πίζα 18
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
