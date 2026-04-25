Serie A, Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0: Εμφατική νίκη και άνοδος στη δεύτερη θέση, δείτε τα γκολ
SPORTS
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τους "παρτενοπέι" με ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ, Ντε Μπρόινε και Άλισον Σάντος

1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες και το έκανε με εμφατικό τρόπο, συντρίβοντας την Κρεμονέζε με 4-0 στο "Diego Maradona" στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Serie A.

Οι "παρτενοπέι" που ανέβηκαν με το τρίποντο μόνοι τους στη δεύτερη θέση, είχαν εξαιρετική εικόνα στο πρώτο μέρος όπου σημείωσαν τρία γκολ με τους ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ και Ντε Μπρόινε, για να ακολουθήσει άλλο ένα τέρμα απ' τον Άλισον Σάντος στο 52'. Στο 83' ο ΜακΤόμινεϊ απέτυχε να νικήσει απ' την άσπρη βούλα τον Αουντέρο της Κρεμονέζε.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3' ΜακΤόμινεϊ, 45' Χόιλουντ, 45'+3' Ντε Μπρόινε, 52' Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 25/04
Μπολόνια-Ρόμα 25/04
Βερόνα-Λέτσε 25/04
Κλείσιμο
Φιορεντίνα-Σασουόλο 26/04
Τζένοα-Κόμο 26/04
Τορίνο-Ίντερ 26/04
Μίλαν-Γιουβέντους 26/04
Κάλιαρι-Αταλάντα 27/04
Λάτσιο-Ουντινέζε 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Ίντερ 78
Νάπολι 69 -34αγ.
Μίλαν 66
Γιουβέντους 63
Κόμο 58
Ρόμα 58
Αταλάντα 54
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47
Σασουόλο 45
Ουντινέζε 43
Τορίνο 40
Τζένοα 39
Πάρμα 39
Φιορεντίνα 36
Κάλιαρι 33
Κρεμονέζε 28 -34αγ.
Λέτσε 28
Βερόνα 18
Πίζα 18
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης