Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ τραγουδούν αγκαλιά πριν από τον τελικό Κυπέλλου στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από νωρίς το μεσημέρι η πόλη έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς του αποψινού τελικού με φιλάθλους και των δύο ομάδων να συνυπάρχουν αρμονικά και να τραγουδούν για την ομάδα τους δημιουργώντας μία εξαιρετική ατμόσφαιρα
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Βόλο και στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ. Από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) η πόλη έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς του αποψινού τελικού με φιλάθλους και των δύο ομάδων να συνυπάρχουν αρμονικά και να τραγουδούν για την ομάδα τους δημιουργώντας μία εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Οι σχέσεις των φίλων των δύο ομάδων φαίνεται πως είναι εξαιρετικές και αυτό αναδεικνύεται από την κοινή τους παρουσία, δίχως κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ φωνάζουν από κοινού συνθήματα, με τα καταστήματα και τις καφετέριες να κάνουν... πρόβα Πανθεσσαλικού.
