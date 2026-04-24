«Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος και προειδοποιεί για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό
«Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος και προειδοποιεί για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό
Κάλεσε σε αυξημένη ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές»
Σοβαρές επισημάνσεις για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στον Κορινθιακό Κόλπο διατύπωσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επικαλούμενος νεότερες αναλύσεις που βασίζονται σε σύγχρονες μεθοδολογίες. Όπως υποστήριξε, η περιοχή φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος ενός μακροχρόνιου σεισμικού κύκλου που ξεκίνησε μετά τον ισχυρό σεισμό του 1995 στο Αίγιο (6,1 Ρίχτερ).
Κατά τον ίδιο, η πιθανότητα εκδήλωσης μιας μεγάλης δόνησης στο προσεχές διάστημα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, εξηγώντας τη θέση του ως εξής: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε στα Παραπολιτικά 90,1.
Παράλληλα, τοποθέτησε το κρίσιμο χρονικό περιθώριο εντός των επόμενων ενός έως τριών ετών, επισημαίνοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» και τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής προστασίας.
«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εκτιμώντας ότι ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ θα σημειωθεί αναπόφευκτα στον ελληνικό χώρο, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως πρόκειται για «μαθηματικό ζήτημα». Την ίδια στιγμή, κάλεσε σε αυξημένη ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές».
Ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στο νησί. Ο σεισμολόγος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για την κύρια δόνηση, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός».
Όπως εξήγησε, στην περιοχή έχουν καταγραφεί προσεισμικές δονήσεις εδώ και περίπου δέκα ημέρες, κάτι που δείχνει συνέχεια στο φαινόμενο. Πιο ασφαλή συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κύρια εκδήλωση της δραστηριότητας αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων.
Κλείνοντας, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε και στη διεθνή διάκριση που πρόκειται να λάβει, καθώς σε δέκα ημέρες θα τιμηθεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε νέα ανακοίνωση σχετικά με τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σαντορίνη:
«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», είπε.
Κατά τον ίδιο, η πιθανότητα εκδήλωσης μιας μεγάλης δόνησης στο προσεχές διάστημα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, εξηγώντας τη θέση του ως εξής: «Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε στα Παραπολιτικά 90,1.
Παράλληλα, τοποθέτησε το κρίσιμο χρονικό περιθώριο εντός των επόμενων ενός έως τριών ετών, επισημαίνοντας ότι «είμαστε πολύ κοντά» και τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αντισεισμικής προστασίας.
«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εκτιμώντας ότι ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ θα σημειωθεί αναπόφευκτα στον ελληνικό χώρο, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε πως πρόκειται για «μαθηματικό ζήτημα». Την ίδια στιγμή, κάλεσε σε αυξημένη ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «προετοιμασία, ενημέρωση και αντισεισμικές κατασκευές».
Τι είπε για τους σεισμούς στην ΚρήτηΗ παρέμβασή του ήρθε λίγο μετά τη δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον σεισμό «επιφανειακή και αρκετά δυνατή» δόνηση, αποδίδοντας την απουσία ζημιών στην απόσταση του επίκεντρου από κατοικημένες περιοχές.
Ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στο νησί. Ο σεισμολόγος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για την κύρια δόνηση, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός».
Όπως εξήγησε, στην περιοχή έχουν καταγραφεί προσεισμικές δονήσεις εδώ και περίπου δέκα ημέρες, κάτι που δείχνει συνέχεια στο φαινόμενο. Πιο ασφαλή συμπεράσματα για το αν τα 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσαν την κύρια εκδήλωση της δραστηριότητας αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων.
Κλείνοντας, ο σεισμολόγος αναφέρθηκε και στη διεθνή διάκριση που πρόκειται να λάβει, καθώς σε δέκα ημέρες θα τιμηθεί με το μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε νέα ανακοίνωση σχετικά με τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σαντορίνη:
«Θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», είπε.
