Euro Cup γυναικών: Στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης η Μαριέλα Φασούλα
Μαριέλα Φασούλα Euro Cup γυναικών Μπεσίκτας

Euro Cup γυναικών: Στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης η Μαριέλα Φασούλα

Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ είχε 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης μέσο όρο με τη φανέλα της Μπεσίκτας

Euro Cup γυναικών: Στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης η Μαριέλα Φασούλα
Η Μαριέλλα Φασούλα αναδείχτηκε μέλος στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup, ατομική επιβράβευση μίας εκπληκτικής σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ είχε 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης μέσο όρο.

Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο Eurocup γυναικών επελέγησαν επίσης οι Ματέα Τάντιτς της πολωνικής Ζεγκλέμπιε, Μπλάνκα Μιγιάν της ισπανικής Μπάτσι, Φρίντα Μπούνερ της ισπανικής Εστουδιάντες και Χαντίγια Κέιβ της ισπανικής Αβενίδα.

Στην κορυφαία πεντάδα δεν υπήρχαν παίκτριες της τουρκικής Μερσίν που κατέκτησε τον τίτλο και του φιναλίστ Αθηναϊκού.

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

