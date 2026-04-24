Euro Cup γυναικών: Στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης η Μαριέλα Φασούλα
Η Μαριέλλα Φασούλα αναδείχτηκε μέλος στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup, ατομική επιβράβευση μίας εκπληκτικής σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ είχε 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης μέσο όρο.
Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο Eurocup γυναικών επελέγησαν επίσης οι Ματέα Τάντιτς της πολωνικής Ζεγκλέμπιε, Μπλάνκα Μιγιάν της ισπανικής Μπάτσι, Φρίντα Μπούνερ της ισπανικής Εστουδιάντες και Χαντίγια Κέιβ της ισπανικής Αβενίδα.
Στην κορυφαία πεντάδα δεν υπήρχαν παίκτριες της τουρκικής Μερσίν που κατέκτησε τον τίτλο και του φιναλίστ Αθηναϊκού.
Who’s your favorite? 🔥— EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 24, 2026
The fans have spoken — meet the #EuroCupWomen Team of the Season 🌟
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
