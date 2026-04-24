Euro Cup γυναικών: Στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης η Μαριέλα Φασούλα

Who’s your favorite? 🔥



The fans have spoken — meet the #EuroCupWomen Team of the Season 🌟



🔗: https://t.co/2t0YeDQDzd pic.twitter.com/XKdIcflLec — EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 24, 2026

Η Μαριέλλα Φασούλα αναδείχτηκε μέλος στην κορυφαία πεντάδα του Eurocup, ατομική επιβράβευση μίας εκπληκτικής σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπεσίκτας.Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ είχε 18,9 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης μέσο όρο.Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο Eurocup γυναικών επελέγησαν επίσης οι Ματέα Τάντιτς της πολωνικής Ζεγκλέμπιε, Μπλάνκα Μιγιάν της ισπανικής Μπάτσι, Φρίντα Μπούνερ της ισπανικής Εστουδιάντες και Χαντίγια Κέιβ της ισπανικής Αβενίδα.Στην κορυφαία πεντάδα δεν υπήρχαν παίκτριες της τουρκικής Μερσίν που κατέκτησε τον τίτλο και του φιναλίστ Αθηναϊκού.